Ποιος ήταν ο Τεντ Τέρνερ: Ο άνθρωπος που άλλαξε τα media και σημάδεψε την παγκόσμια τηλεόραση

Ο Τεντ Τέρνερ, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN και έφερε επανάσταση στην αμερικανική καλωδιακή τηλεόραση, πέθανε την Τετάρτη.

Ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ Γ΄ γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1938 στο Σινσινάτι από τους Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ Τζούνιορ και Φλόρενς Τέρνερ. Ο πατέρας του ήταν εύπορος επιχειρηματίας της υπαίθριας διαφήμισης και ιδιοκτήτης της εταιρείας Turner Advertising.

Ο νεαρός Τέρνερ εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Μπράουν το 1956, ωστόσο αποβλήθηκε τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή είχε γυναίκα στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση με έδρα την Ατλάντα και το 1960 ανέλαβε γενικός διευθυντής ενός παραρτήματος.

Ο πατέρας του, που αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ζητήματα ψυχικής υγείας, αυτοκτόνησε το 1963. Ο Τέρνερ ανέλαβε τότε την εταιρεία, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Η Turner Advertising μετονομάστηκε αργότερα σε Turner Communications, μετά την εξαγορά αρκετών ραδιοφωνικών σταθμών. Ο Τέρνερ επεκτάθηκε και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, αποκτώντας έναν προβληματικό τηλεοπτικό σταθμό UHF στην Ατλάντα, καθώς και δικαιώματα παλαιών ταινιών και επαναλήψεων τηλεοπτικών σειρών.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 πήρε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας του: ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία για να μεταδώσουν το τηλεοπτικό τους σήμα σε εθνικό επίπεδο μέσω της καλωδιακής τηλεόρασης, διευρύνοντας θεαματικά την εμβέλειά του και αυξάνοντας τα έσοδα.

Ο Τέρνερ γέμισε το πρόγραμμα του «Super Station» με έναν συνδυασμό κλασικών ταινιών του Χόλιγουντ, παλαιών κωμικών σειρών και αγώνων μπέιζμπολ.

Το 1979 η εταιρεία μετονομάστηκε εκ νέου σε Turner Broadcasting System Inc., καθιερώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της επανάστασης της καλωδιακής τηλεόρασης.

Ο Τέρνερ αξιοποίησε την επιτυχία του στα media και στον αθλητισμό, αγοράζοντας τους Atlanta Braves το 1976 και τους Atlanta Hawks το 1977. Υπό την ιδιοκτησία του, οι Braves κατέκτησαν το World Series το 1995.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Τέρνερ συνέλαβε την ιδέα ενός 24ωρου καλωδιακού ειδησεογραφικού καναλιο, μια ριζική αλλαγή σε μια εποχή όπου τα δελτία των «Big Three» αμερικανικών δικτύων κυριαρχούσαν ακόμη και οι περισσότεροι τηλεθεατές δεν αντιλαμβάνονταν την ενημέρωση ως συνεχή, λεπτό προς λεπτό διαδικασία.

Το CNN μετέδωσε το πρώτο του πρόγραμμα την 1η Ιουνίου 1980, με παρουσιαστές το ζευγάρι Ντέιβιντ Γουόκερ και Λόις Χαρτ.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, καθώς το CNN εξελισσόταν σε βασικό πυλώνα της καλωδιακής τηλεόρασης και σε οικείο όνομα για τα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Τεντ Τέρνερ εξαγόρασε την MGM/UA Entertainment Co., αποκτώντας και την τεράστια κινηματογραφική βιβλιοθήκη της Metro-Goldwyn-Mayer με περισσότερες από 4.000 ταινίες.

Η πρόθεσή του να «χρωματίσει» κλασικές ασπρόμαυρες ταινίες της MGM προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από σινεφίλ και μεγάλο μέρος του Χόλιγουντ. Το 1989, οι Los Angeles Times τον χαρακτήρισαν «τον άνθρωπο που το Χόλιγουντ λατρεύει να μισεί».

Τελικά, ο Τέρνερ υπαναχώρησε, κρίνοντας ότι η διαδικασία χρωματισμού δεν ήταν οικονομικά βιώσιμη. Λίγο αργότερα πούλησε την MGM/UA, διατηρώντας όμως στην κατοχή του τη βιβλιοθήκη ταινιών της MGM, η οποία αποτέλεσε αργότερα τη βάση του Turner Classic Movies (TCM), που ξεκίνησε να εκπέμπει το 1994.

Ο γάμος με την Τζέιν Φόντα

Το 1991 παντρεύτηκε για τρίτη και τελευταία φορά, συνάπτοντας σχέση με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα.

Η ένωση ενός εμβληματικού εκπροσώπου του αμερικανικού καπιταλισμού με μία έντονα προοδευτική προσωπικότητα που αμφισβητούσε το κατεστημένο προκάλεσε έκπληξη, όμως οι δυο τους συνδέθηκαν από την πρώτη στιγμή μέσω της κοινής περιέργειάς τους για τον κόσμο.

«Στην καρδιά του, ο Τεντ δεν είναι ένας πλούσιος, ισχυρός και προνομιούχος άνθρωπος», είχε δηλώσει η Φόντα στο ντοκιμαντέρ «Jane Fonda in Five Acts» του HBO το 2018. «Είναι ένα μικρό αγόρι που αγαπά το παιχνίδι και διαθέτει μια άγρια ευφυΐα κι αυτό ήταν που με τράβηξε σε εκείνον».

«Ήμασταν και οι δύο παιδιά ανθρώπων που αυτοκτόνησαν, οπότε καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον», είχε προσθέσει.

Σύμφωνα με όσους τους γνώριζαν, το ζευγάρι έζησε έντονα τα χρόνια της κοινής του ζωής, περνώντας αμέτρητες ώρες στη φύση κάνοντας πεζοπορία, ψάρεμα, ιππασία και άλλες «περιπέτειες», όπως είχε πει η Τζέιν Φόντα. Ωστόσο, ο γάμος τους οδηγήθηκε τελικά σε αδιέξοδο και το ζευγάρι χώρισε το 2001.

«Ήταν πολύ δύσκολο», είχε δηλώσει ο Τέρνερ στο ντοκιμαντέρ του HBO. «Επιβίωσα εγώ και επιβίωσε κι εκείνη, αλλά αισθάνομαι πως ήμουν πιο ευτυχισμένος όταν ήμασταν μαζί απ’ ό,τι μετά».

Το 1996, η Time Warner Inc. εξαγόρασε την Turner Broadcasting System έναντι 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τέρνερ ανέλαβε αντιπρόεδρος της Time Warner και είχε την εποπτεία των καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων της νέας εταιρείας.

Το 2001, η Time Warner συγχωνεύθηκε με τον τότε κολοσσό του διαδικτύου AOL, δημιουργώντας την AOL Time Warner Inc., όπου ο Τέρνερ ανέλαβε ρόλο αντιπροέδρου και ανώτερου συμβούλου. Δύο χρόνια αργότερα παραιτήθηκε από τη θέση του.

Πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ουσιαστικά εξωθήθηκε σε αποχώρηση, γεγονός που σηματοδότησε το τέλος της κυριαρχίας του στον χώρο των media. Παρ’ όλα αυτά, τις επόμενες δεκαετίες παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριος ως φιλάνθρωπος και περιβαλλοντικός ακτιβιστής.

Το 1998 δώρισε το εντυπωσιακό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στα Ηνωμένα Έθνη, χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του United Nations Foundation, φιλανθρωπικού οργανισμού που στηρίζει τους στόχους του ΟΗΕ.

Μαζί με τον πρώην γερουσιαστή Σαμ Ναν ίδρυσε επίσης την Nuclear Threat Initiative, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επιδιώκει την αποτροπή χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής και προωθεί την παγκόσμια μη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Ο Τέρνερ υποστήριξε πολυάριθμα περιβαλλοντικά και οικολογικά προγράμματα. Ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις Ηνωμένες Πολιτείες και αξιοποίησε τις τεράστιες εκτάσεις του για την προώθηση της βιωσιμότητας και του οικοτουρισμού.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Τέρνερ έκανε δηλώσεις που έδειχναν πως αισθανόταν άβολα με το κύμα εταιρικής συγκέντρωσης στα media, ένα φαινόμενο που ο ίδιος κάποτε συμβόλιζε.

«Στα media, όπως και σε κάθε κλάδο, οι μεγάλες εταιρείες παίζουν ζωτικό ρόλο, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις μικρές, ανερχόμενες επιχειρήσεις. Όταν χάνονται οι μικρές επιχειρήσεις, χάνονται και οι μεγάλες ιδέες», έγραφε ο Τεντ Τέρνερ σε άρθρο του στο Washington Monthly το 2004.

Το 2008 εξέδωσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Call Me Ted». Δέκα χρόνια αργότερα ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με άνοια με σωμάτια Lewy.

«Είναι μια ήπια μορφή αυτού που ο κόσμος γνωρίζει ως Αλτσχάιμερ. Είναι παρόμοιο με αυτό, αλλά όχι τόσο σοβαρό. Το Αλτσχάιμερ είναι θανατηφόρο», είχε δηλώσει ο Τέρνερ στον δημοσιογράφο Τεντ Κόπελ το φθινόπωρο του 2018 από το ράντσο του στη Μοντάνα.



