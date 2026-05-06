Η Γαλλία και οι εταίροι της είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η γαλλική προεδρία.

Παράλληλα, το Παρίσι υπογράμμισε ότι επιθυμεί το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ να παραμείνει ξεχωριστό από τις τρέχουσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε συνομιλίες τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Γαλλία διατηρεί τη θέση ότι δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας σύμφωνα με το Bloomberg.

Νωρίτερα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο προετοιμασιών της Γαλλίας και της Βρετανίας για πιθανή μελλοντική αποστολή με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.



