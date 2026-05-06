Εγιάλ Ζαμίρ: Είμαστε έτοιμοι για νέα επίθεση στο Ιράν, εάν χρειαστεί

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις διατηρούν κατάλογο στόχων έτοιμων για επίθεση στο Ιράν, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ιράν, εάν χρειαστεί, δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Μιλώντας σήμερα σε στρατιώτες στην πόλη Κιάμ, στον νότιο Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, ο Ζαμίρ είπε ότι «δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χρήση βίας».

Υποστήριξε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερα από 2.000 μέλη της Χεζμπολάχ από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Ο αρχηγός του στρατού δήλωσε επίσης ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν κατάλογο στόχων έτοιμων για επίθεση στο Ιράν, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.
 

