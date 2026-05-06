Εγιάλ Ζαμίρ: Είμαστε έτοιμοι για νέα επίθεση στο Ιράν, εάν χρειαστεί

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ιράν, εάν χρειαστεί, δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Μιλώντας σήμερα σε στρατιώτες στην πόλη Κιάμ, στον νότιο Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, ο Ζαμίρ είπε ότι «δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χρήση βίας».

Υποστήριξε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερα από 2.000 μέλη της Χεζμπολάχ από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Ο αρχηγός του στρατού δήλωσε επίσης ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν κατάλογο στόχων έτοιμων για επίθεση στο Ιράν, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.



🔸رئيس الأركان في جولة داخل جنوب لبنان: مهمتكم هي إزالة أي تهديد عن بلداتنا وعن قواتنا. كل إمكانيات جيش الدفاع تحت تصرفكم ولا قيود عليكم فيما يتعلق باستخدام القوة، واصلوا تنفيذ مهمة رصد القوات المعادية في المنطقة والقضاء عليها.



🔻منذ بداية عملية زئير الأسد تم القضاء على أكثر من… pic.twitter.com/XKxUX93Ez1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2026

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.