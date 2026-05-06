Η βίζα φέρνει πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπογράφουν σημαντική διπλωματική συμφωνία για κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζας σε αμοιβαία βάση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, προεδρεύουν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της σταδιακής εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, που είχε διαταραχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

H σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για δυο ισχυρές περιφερειακές χώρες που πριν από 8 χρόνια ήταν άσπονδοι εχθροί, κατηγορώντας η μία την άλλη για απίστευτες αγριότητες. Σήμερα, ωστόσο, είναι έτοιμες να υπογράψουν μια σημαντική διπλωματική συμφωνία, κάνοντας άλλο ένα βήμα στο πλαίσιο της διμερούς τους προσέγγισης για μια σταδιακή ρεαλιστική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Πρόκειται για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.



Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας και ο Σαουδάραβας ομόλογός του, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, πρόκειται να προεδρεύσουν σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζας για τους πολίτες τους.

Αποκατάσταση σχέσεων μετά τη δολοφονία Κασόγκι

Η υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, που είχε διχάσει βαθιά τις δυο χώρες, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Τουρκία είχε τότε κατηγορήσει ως υπευθύνους ανώτερους Σαουδάραβες αξιωματούχους, αλλά το 2021 απέσυρε τις κατηγορίες για συμμετοχή του κράτους της Σαουδικής Αραβίας στη δολοφονία.



Από τότε, οι δυο χώρες έχουν σταδιακά αναδομήσει τους δεσμούς τους. Η θεσμική συνεργασία και η αποκατάσταση επαφών έχουν ανοίξει τον δρόμο για νέους τομείς κατανόησης, όπως η κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Από τις αρχές του 2026, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία έχουν εμβαθύνει την ισχύουσα αμυντική τους συνεργασία, εστιάζοντας στην τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Όραμα 2030.

Πηγή: Deutsche Welle

