Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Haaretz.

Σειρήνες ακούστηκαν σε πολλές πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και την περιοχή Σαρόν μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες.

Χθες, Πέμπτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα την «καταστροφή» του «πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Ίσα», που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εναντίον των οποίων η Ουάσιγκτον πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις της -είναι σχεδόν καθημερινές τον τελευταίο μήνα.

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι» ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

