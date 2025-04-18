Η κυβέρνηση της Σομαλίας ανακοινώνει πως σκοτώθηκαν δεκάδες μέλη της Σεμπάμπ

Οι αρχές της Σομαλίας ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως καταστράφηκαν πλοία φορτωμένα με στρατιωτικό υλικό και σκοτώθηκαν δεκάδες μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, ανάμεσά τους 12 σε αεροπορικό βομβαρδισμό με την «υποστήριξη» των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η Σεμπάμπ («Νεολαία»), οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, λέει πως προελαύνει τις τελευταίες εβδομάδες σε κεντρικούς τομείς της χώρας. Προχθές Τετάρτη, υποστήριξε πως κυρίευσε την πόλη Αντάν Γιάμπαλ, 220 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μογκαντίσου, όπου βρίσκεται κέντρο του ομοσπονδιακού στρατού.

Αξιωματικός και κάτοικοι επιβεβαίωσαν την πληροφορία αυτή. Η κυβέρνηση δεν έχει εκφραστεί.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, «ο εθνικός σομαλικός στρατός διεξήγαγε στοχευμένο αεροπορικό πλήγμα στην Αντάν Γιάμπαλ», με υποστήριξη από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM, «διοίκηση Αφρικής»), ανέφερε μέσω X το υπουργείο Πληροφοριών.

Ο βομβαρδισμός αυτός είχε στόχο να «εξουδετερωθεί η απειλή» της Σεμπάμπ και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 μαχητές της, ανάμεσά τους «ηγέτες» τους, ενώ «δεν υπήρξε καμιά απώλεια στις τάξεις των αμάχων».

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, στην περιοχή που έγινε στόχος επίθεσης την Τετάρτη είναι εγκατεστημένοι ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού, που διευθύνουν τον πόλεμο στις περιοχές Μέση Σαμπέλ και Χιράν (κεντρικά), γύρω από τη σομαλική πρωτεύουσα Μογκαντίσου.

Παράλληλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της ασταθούς χώρας στο Κέρας της Αφρικής, οι σομαλικές ένοπλες σκότωσαν 35 μαχητές της Σεμπάμπ γύρω από την πόλη Μπαϊντόα χθες το πρωί, έπειτα από επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πληροφοριών.

Και σε άλλο βομβαρδισμό, που εξαπολύθηκε με υποστήριξη των ΗΠΑ στα «σομαλικά χωρικά ύδατα», επλήγησαν πλοία «φορτωμένα με σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό προοριζόμενο για την τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Όλοι οι επιβαίνοντες στα δυο σκάφη εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν), συμπλήρωσε.

Οι πληροφορίες αυτές, όπως και οι ακριβείς απολογισμοί των θυμάτων των μαχών και των αεροπορικών βομβαρδισμών, δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σομαλικός κυβερνητικός στρατός ανακατέλαβε την Αντάν Γιάμπαλ από τη Σεμπάμπ τον Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια μείζονος επιχείρησης με την υποστήριξη μονάδων της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης.

Ο πρόεδρος Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ μετέβη πρόσφατα στην πόλη, όπου κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι συναντήθηκε με αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων για να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων εναντίον των τζιχαντιστών.

Τα τελευταία χρόνια, η Σεμπάμπ θεωρείτο πως είχε περάσει στην άμυνα, όμως τους τελευταίους μήνες οι μαχητές της μοιάζουν να έχουν αρχίσει αντεπίθεση, ανακοινώνουν προελάσεις και διαπράττουν εντυπωσιακές επιθέσεις.

Τη 18η Μαρτίου, ανέλαβαν την ευθύνη για την έκρηξη βόμβας που παραλίγο να πλήξει την προεδρική οχηματοπομπή. Στις αρχές Απριλίου, άνοιξαν πυρ με ολμοβόλα εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας.

Μεγάλο στρατόπεδο κοντά στην Μογκαντίσου, όπου εδρεύουν η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ξένες αποστολές και όπου βρίσκεται επίσης το αρχηγείο της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης για την Υποστήριξη και τη Σταθεροποίηση της Σομαλίας (AUSSOM, αντικατέστησε την ATMIS) έγιναν επίσης στόχος.

Η Σεμπάμπ διεξάγει ανταρτοπόλεμο από το 2007 με σκοπό να ανατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να ασκήσει την εξουσία με βάση τη δική της ακραία εκδοχή του ισλαμικού νόμου.

