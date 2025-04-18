Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους δέκα μελών της ίδιας οικογένειας, σε νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς σε δυο σπίτια στην Ταλ αζ Ζαατάρ, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά τους οποίους εντοπίστηκαν πέντε πτώματα.

Νωρίτερα, ο κ. Μπασάλ ανέφερε μέσω Telegram πως «ομάδες μας βρήκαν τα πτώματα 10 μαρτύρων (σ.σ. θανόντων), καθώς και πολλούς τραυματίες στο σπίτι της οικογένειας Μπαράκα και κοντινά σπίτια που στοχοποιήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στον τομέα Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τους βομβαρδισμούς αυτούς μέχρι στιγμής, έχουν εντατικοποιήσει τα πλήγματα από τον αέρα και έχουν διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία αφότου τερμάτισαν την κατάπαυση του πυρός τη 18η Μαρτίου.

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας χθες Πέμπτη.

Mereka dibakar hingga mati.



10 orang syahid dalam pembunuhan beramai-ramai yang mengerikan dengan pengeboman khemah-khemah pelarian oleh pengganas Israel di kawasan Al-Mawasi, barat Khan Yunis. pic.twitter.com/h0jjyeoDmJ — Nu'man 🇲🇾🇵🇸🔻 (@numanmazlan) April 17, 2025

