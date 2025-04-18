Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη Βασίλι Νεμπένζια δήλωσε χθες Πέμπτη πως το να γίνεται συζήτηση περί κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή «δεν είναι ρεαλιστικό».

Τοποθετούμενος στην έδρα του ΟΗΕ, ο κ. Νεμπένζια επιχειρηματολόγησε πως η αποτυχία του πολύ πιο περιορισμένου μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών δείχνει πως δεν είναι εφικτή γενική κατάπαυση του πυρός επί του παρόντος.

«Κάναμε μια προσπάθεια για περιορισμένη κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών, η οποία δεν τηρήθηκε από την ουκρανική πλευρά. Επομένως, υπό αυτές με συνθήκες, το να μιλάμε για κατάπαυση του πυρός απλά δεν είναι ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», ανέφερε ο πρεσβευτής.

«Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πλήρη κατάπαυση του πυρός», επέμεινε.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για πάνω από 80 παραβιάσεις του μορατόριουμ αυτού, που εξέπνευσε χθες Πέμπτη και είχε ανακοινωθεί μονομερώς από τη Μόσχα τη 18η Μαρτίου, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες 30 ημέρες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απέφυγαν να βάλουν στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, αν και ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εξαιτίας ρωσικών επιδρομών.

Ωστόσο, ταυτόχρονα, πολλαπλασιάστηκαν οι ρωσικές επιθέσεις, ανάμεσά τους σε πολιτικές υποδομές, με δεκάδες νεκρούς από τις αρχές Απριλίου.

