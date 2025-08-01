Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες βράδυ την «αηδιαστική» συμπεριφορά της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, επιμένοντας πως εάν δεν εξευρεθεί συμφωνία θα προχωρήσει με τις κυρώσεις που έχει διαμηνύσει πως θα επιβληθούν.

Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πρόσθεσε πως δεν είναι βέβαιος για το εάν και κατά πόσον περαιτέρω κυρώσεις –ή εκστρατεία «μέγιστης πίεσης»– θα είχαν αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία αφού ολοκληρώσει τις συνομιλίες του στο Ισραήλ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, ούτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το ταξίδι αυτό του κ. Γουίτκοφ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκτενείς συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο κ. Τραμπ έχει δώσει διορία ως την 8η Αυγούστου στον κ. Πούτιν προκειμένου να κλείσει συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμηνύοντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει στην επιβολή ακόμη σκληρότερων οικονομικών κυρώσεων.

Όμως οι μάχες στο αχανές μέτωπο του πολέμου συνεχίζονται, όπως και οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας σε ουκρανικές πόλεις, με τις αρχές στο Κίεβο να ανακοινώνουν ότι αυτές τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στοίχισαν τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαιτεί «αλλαγή καθεστώτος» στη Μόσχα.

