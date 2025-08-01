Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα απαγορεύσει το εμπόδιο όπλων με το Ισραήλ, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κρίνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να προβεί σε τέτοια κίνηση.

«Η Σλοβενία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση όπλων από και προς το Ισραήλ», τόνισε η σλοβενική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι ενεργεί ανεξάρτητα.

Η απόφαση ελήφθη επειδή η ΕΕ, σύμφωνα με τη Λουμπλιάνα, «αδυνατεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα (…) λόγω εσωτερικών διαφωνιών και έλλειψης ενότητας».

«Άνθρωποι πεθαίνουν επειδή τους στερούν συστηματικά την ανθρωπιστική βοήθεια» στη Λωρίδα της Γάζας και είναι «καθήκον κάθε υπεύθυνου κράτους να αναλάβει δράση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγει μπροστά», συνέχισε η κυβέρνηση της Σλοβενίας, η οποία αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος τον Ιούνιο του 2024.

Η σλοβενική κυβέρνηση διευκρινίζει πως δεν έχει χορηγήσει άδειες για την εξαγωγή όπλων ή άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023, εξαιτίας του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στις αρχές Ιουλίου, η Σλοβενία απαγόρευσε σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης την είσοδο στο έδαφός της, κατηγορώντας τους για υποκίνηση «ακραίας βίας» και «σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σε βάρος των Παλαιστινίων, λόγω δηλώσεών τους που θεωρήθηκε ότι προάγουν την γενοκτονία.

Πηγή: skai.gr

