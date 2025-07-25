Τραμπ: Ίσως χρειαστεί να επιβάλουμε δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ενδέχεται να χρειαστεί να επιβάλουμε δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία», ανέφερε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προτού αναχωρήσει για ταξίδι στη Σκωτία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δευτερογενείς κυρώσεις με δασμούς 100% σε χώρες που συνεχίζουν να κάνουν εμπόριο με τη Ρωσία, εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός 50 ημερών.

«Θα επιβάλουμε δευτερογενείς δασμούς αν δεν υπάρξει συμφωνία εντός 50 ημερών. Είναι πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, έχοντας στο πλάι του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. «Και θα είναι στο 100%».

Πηγή: skai.gr

