"Είμαστε αισιόδοξοι για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισμών πρόσληψης 1.000 μελών στρατιωτικού προσωπικού φέτος", δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Στρατιωτική Ακαδημία Γ.Σ. Ρακόφσκι.

"Όλοι οι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν μέχρι τώρα ήταν επιτυχείς και όλες οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί στις χερσαίες δυνάμεις έχουν καλυφθεί. Ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να συμβαδίζει με τις προσπάθειές μας για τη πλήρωση όλων των θέσεων του στρατού με προσωπικό", πρόσθεσε.

Μέχρι τις 29 Ιουλίου, έπρεπε να δηλωθεί ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσό για τους επιθυμητούς οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE.

"Το υποβάλαμε έγκαιρα", δήλωσε ο υπουργός. "Το ελάχιστο ποσό που ζητήσαμε είναι 3,261 δισεκατομμύρια ευρώ και το μέγιστο είναι 3,583 δισεκ. ευρώ". Αυτό το εύρος περιλαμβάνει εννέα έργα εκσυγχρονισμού. Μεταξύ των εν λόγω έργων, είναι αυτά για τα τρισδιάστατα ραντάρ, το νέο σύστημα πυροβολικού, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας IRIS-T, συστήματα αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αντιπλοϊκοί πύραυλοι και πυρομαχικά.

"Ελπίζω ότι με αυτό το βήμα, η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική κίνηση για την αύξηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων έως το τέλος του 2030", σχολίασε ο Ζαπριάνοφ.

