Στη Γάζα θα μεταβεί αύριο Παρασκευή ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι για να επιθεωρήσουν την παράδοση επισιτιστικής βοήθειας, καθώς ο Γουίτκοφ εργάζεται πάνω σε ένα τελικό σχέδιο ώστε να επιταχυνθούν οι παραδόσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν στη Γάζα για να επιθεωρήσουν τις τρέχουσες τοποθεσίες διανομής τροφίμων και να εργαστούν πάνω σε ένα σχέδιο για την παράδοση περισσότερων τροφίμων εκεί, καθώς και να συναντηθούν με τους ντόπιους της Γάζας και να «ενημερωθούν από πρώτο χέρι για αυτή την τρομερή κατάσταση που επικρατεί».

Πρόκειται για ένα σπάνιο ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο Αμερικανοί θα επισκεφθούν τα σημεία διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και του οποίου οι δραστηριότητες έχουν προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής το στόχο τους να προσφέρουν δηλαδή βοήθεια στον πεινασμένο πληθυσμό της Γάζας. την αποτυχία τους να ανακουφίσει την ανθρωπιστική κατάσταση.

Το αυριανό ταξίδι στη Γάζα έρχεται μετά από τη συνάντηση που είχαν σήμερα, Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Στιβ Γουίτκοφ όπου και συζήτησαν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα και τις καθυστερημένες συνομιλίες για τους ομήρους. Το γραφείο του πρωθυπουργού δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του Νετανιάχου και του Γουίτκοφ να συνομιλούν στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση.

Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι του Γουίτκοφ στη Γάζα φέτος, αφού επισκέφθηκε την περιοχή του Διαδρόμου Netzarim στη Λωρίδα στα τέλη Ιανουαρίου, καθιστώντας τον τον πιο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο που επισκέπτεται την περιοχή εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι, για να τερματιστεί η συνεχιζόμενη πείνα στη Γάζα, η Χαμάς θα πρέπει να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους 50 ομήρους που κρατάει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.