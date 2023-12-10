Ο οικισμός Τζαμπαλίγια καθώς και η Χαν Γιουνίς έγιναν για ακόμα μία φορά στόχοι των ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των ολονύχτιων επιχειρήσεων στη Γάζα, καθώς οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να πολεμούν κατά της Χαμάς, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τους θανάτους πέντε υπαξιωματικών του, διευκρινίζοντας μέσω X (του πρώην Twitter) πως οι τέσσερις έπεσαν σε μάχες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πέμπτος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά την επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τσαχάλ.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο λοχίας Μαόρ Κόεν Άιζενκοτ, 19 ετών. Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, πρόκειται για ανιψιό —γιο της αδελφής— του Γκάντι Άιζενκοτ, άλλοτε αρχηγού του γενικού επιτελείου, σήμερα μέλους της κυβέρνησης πολέμου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο γιος του αρχιλοχίας Γκαλ Μέιρ Άιζενκοτ, 25 ετών, σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη. Κηδεύτηκε προχθές Παρασκευή.

Κατά τον επίσημο απολογισμό, οι απώλειες που έχουν υποστεί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο είναι 97.

Χτυπήθηκε θέση της δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο

Παράλληλα, θέση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο χτυπήθηκε χθες Σάββατο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, έκαναν γνωστό τα Ηνωμένα Έθνη, προσθέτοντας πως προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιοι άνοιξαν πυρ εναντίον των κυανόκρανων.

Η ειρηνευτική δύναμη (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) βρίσκεται στη διαδικασία «επαλήθευσης» της προέλευσης των πυρών, πάντως το συμβάν δεν είχε «κανένα θύμα», αν και προκάλεσε ζημιά σε πύργο παρατήρησης βάσης της, διευκρίνισε ο εκπρόσωπός της Αντρέα Τενέντι.

«Ισραηλινό τεθωρακισμένο Μερκάβα» έβαλε στο στόχαστρο θέση της FINUL κοντά στα σύνορα, απέναντι στη Μετούλα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

«Δεν βάλαμε στο στόχαστρο τη FINUL, δεν πλήξαμε θέση της FINUL», επέμεινε από την πλευρά της εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο μισός πληθυσμός της Γάζας λιμοκτονεί, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ο ανώτερος αξιωματούχος της βοήθειας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι ο μισός πληθυσμός της Γάζας λιμοκτονεί, καθώς οι μάχες συνεχίζονται εκεί.

Ο Carl Skau, αναπληρωτής διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των προμηθειών που απαιτούνται μπόρεσε να εισέλθει στη Στριπ - και εννέα στους 10 ανθρώπους δεν μπορούν να φάνε καθημερινά.

Οι συνθήκες στη Γάζα έχουν κάνει τις παραδόσεις αγαθών «σχεδόν αδύνατες», είπε ο κ. Skau.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.