«Αυτοπεποίθηση» ζητά ο Μερτς από τους Γερμανούς

Σε κλίμα απολογισμού και συζήτησης για τις μελλοντικές προκλήσεις, ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρουσίασε από το βήμα της γερμανικής Βουλής τη δική του αποτίμηση για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Αναγνωρίζοντας θετικά βήματα, τόνισε ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, επανέλαβε την εμμονή της κυβέρνησης στη σκληρή στάση για το ζήτημα της μετανάστευσης στα σύνορα.

Ενίσχυση Άμυνας και Προτροπή για Αυτοπεποίθηση

Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα κρίσιμης κοινοβουλευτικής εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών και στάθηκε στο ρόλο της Γερμανίας για την ανάληψη *«ηγετικής ευθύνης»* στην Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ζήτησε από τους πολίτες να συνεχίσουν *«με θάρρος και αυτοπεποίθηση»* να εργάζονται για το καλό της χώρας, τονίζοντας ότι αποτελεί χαρά για κάποιον να ζει στη Γερμανία, η οποία προσφέρει ένα περιβάλλον ελευθερίας και ειρήνης.

Ο καγκελάριος επισήμανε τη σημασία της πρόσφατης συνταγματικής αναθεώρησης που επιτρέπει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημειώνοντας: *«Αν είχαμε ακολουθήσει τη γραμμή της AfD ή της Αριστεράς, το ΝΑΤΟ ενδεχομένως να είχε καταρρεύσει.»*

Στήριξη στην Ουκρανία και Μεταναστευτική Πολιτική

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε τη δέσμευση για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν ως *«εγκληματικό καθεστώς»* που αμφισβητεί ανοιχτά την κυριαρχία άλλων κρατών και επιδιώκει την υπονόμευση της πολιτικής ελευθερίας στην Ευρώπη.

Στο μεταναστευτικό, ο Μερτς υπεραμύνθηκε της αυστηρής πολιτικής απωθήσεων στα γερμανικά σύνορα. Προσέφερε πολιτική κάλυψη στον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, παρά τις επικρίσεις που δέχεται για πιθανή υπέρβαση των νόμιμων ορίων. Όπως δήλωσε, *«μέχρι νεωτέρας συνεχίζουμε»*, παραμένοντας σταθερός στη διατήρηση της υφιστάμενης γραμμής.

Κριτική από το AfD: Βάιντελ στο Επίκεντρο

Η συνεδρίαση δεν περιορίστηκε στον κυβερνητικό απολογισμό, καθώς η Αλίς Βάιντελ, συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), υιοθέτησε υψηλούς τόνους. Απευθυνόμενη στον καγκελάριο, χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως *«τη μεγαλύτερη εκλογική απάτη στη γερμανική ιστορία»* και τον κατηγόρησε για *«αθέτηση των προεκλογικών υποσχέσεων»*.

Αναφερόμενη στον κυβερνητικό συνασπισμό, έκανε λόγο για *«το τελικό στάδιο μίας κυβέρνησης υπό διάλυση»*, ενώ επέμεινε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική. Υποστήριξε ότι οι αλλοδαποί *«λεηλατούν το γερμανικό κοινωνικό κράτος»* και κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση για *«αποβλάκωση του λαού»* και για διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, συντηρώντας, όπως είπε, ένα *«αχόρταγο, σπάταλο κράτος»*.

Πηγή: Deutsche Welle

