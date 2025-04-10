Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Τετάρτη την απειλή του ότι θα διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Ισλαμική Δημοκρατία δεν κλείσει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, προσθέτοντας πως σε ενδεχόμενο τέτοιο εγχείρημα θα διαδραμάτιζε ρόλο-κλειδί το Ισραήλ.

Είπε πως το ενδεχόμενο να διαταχθεί στρατιωτική δράση είναι «απόλυτα» πιθανό και ότι απομένει «ελάχιστος» χρόνος για να κλειστεί συμφωνία.

«Αν χρειάζεται στρατιωτική ισχύς, θα χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική ισχύ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. «Το Ισραήλ προφανώς θα εμπλακεί», πρόσθεσε.

Η απειλή του Ρεπουμπλικάνου διατυπώθηκε προτού διεξαχθούν το Σάββατο, στο σουλτανάτο του Ομάν, συνομιλίες στις οποίες αναμένεται να είναι παρόντες ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, και το Ισραήλ ερίζουν εδώ και δεκαετίες πως η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές και διαβεβαιώνει πως το πυρηνικό πρόγραμμά του έχει μόνο πολιτικούς σκοπούς.

Τον Μάρτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επιστολή στο Ιράν αξιώνοντας να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας ώστε να αντικατασταθεί η προηγούμενη διεθνής συμφωνία του 2015, που άρχισε να φυλλοροεί αφότου ο ίδιος απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτή το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ταυτόχρονα, απείλησε να διατάξει βομβαρδισμούς στο Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας κι επέβαλε επιπλέον κυρώσεις στον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποσύρει με εκκωφαντικό τρόπο τις ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), συμφωνία που πρόσφερε στο Ιράν χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων με αντάλλαγμα δραστικό περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος υπό εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Έχοντας πλάι του τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που τάσσεται υπέρ πολύ σκληρής γραμμής στο ζήτημα, ο αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε έκπληξη τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας πως η κυβέρνησή του θα διεξαγάγει «άμεσες» συνομιλίες με την Τεχεράνη, παρότι οι δυο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις εδώ και 45 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση αυτή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια θέση του πως θα είναι «αναπόφευκτη» η στρατιωτική επιλογή αν οι συνομιλίες δεν φέρουν καρπούς ή καθυστερήσουν.

Από την άλλη, η Τεχεράνη δηλώνει διατεθειμένη για συνομιλίες, που κατ’ αυτή θα είναι «έμμεσες», πλην όμως απορρίπτει οποιονδήποτε διάλογο υπό απειλή και πίεση.

