Κέιτ Μίντλετον: Η αμύθητης αξίας τιάρα που φόρεσε για πρώτη φορά στο δείπνο προς τιμήν του προέδρου της Νότιας Κορέας

Τη συνδύασε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ Β'

Κέιτ Μίντλετον

Κατά την είσοδο της πριγκίπισσας της Ουαλίας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουν Γιέο, τα βλέμματα έπεσαν στην τιάρα που φορούσε για πρώτη φορά.

Πρόκειται για την τιάρα Strathmore Rose, η οποία δεν είχε φορεθεί για σχεδόν έναν αιώνα αναφέρει το «The Court Jeweler». Είχε αγοραστεί από έναν έμπορο τον Απρίλιο του 1923 στο Λονδίνο και ήταν το δώρο των γονιών της Λαίδη Ελισάβετ Μπόους-Λάιον για το γάμο της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο -εν συνεχεία βασιλιά Γεώργιο ΣΤ.

Τη συνδύασε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ Β', ενώ επέλεξε να φορέσει μία δημιουργία Jenny Packham σε ιβουάρ χρώμα κεντημένη με χρυσές λουλουδένιες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Hello, η Κέιτ Μίντλετον στρέφεται συχνά στη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας για μερικές από τις πιο εντυπωσιακές βραδινές εμφανίσεις της, όπως με τη εντυπωσιακή haute couture δημιουργία που φόρεσε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «No Time To Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

