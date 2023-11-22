Κατά την είσοδο της πριγκίπισσας της Ουαλίας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουν Γιέο, τα βλέμματα έπεσαν στην τιάρα που φορούσε για πρώτη φορά.

Πρόκειται για την τιάρα Strathmore Rose, η οποία δεν είχε φορεθεί για σχεδόν έναν αιώνα αναφέρει το «The Court Jeweler». Είχε αγοραστεί από έναν έμπορο τον Απρίλιο του 1923 στο Λονδίνο και ήταν το δώρο των γονιών της Λαίδη Ελισάβετ Μπόους-Λάιον για το γάμο της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο -εν συνεχεία βασιλιά Γεώργιο ΣΤ.

The Prince & Princess of Wales arrive for a a State Banquet at Buckingham Palace in central London on November 21, 2023, for South Korea's President Yoon Suk Yeol and his wife Kim Keon Hee on their first day of a three-day state visit to the UK



Pssst: WE GOT A NEW TIARA… pic.twitter.com/25jM5YuJqt — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) November 21, 2023

Τη συνδύασε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ Β', ενώ επέλεξε να φορέσει μία δημιουργία Jenny Packham σε ιβουάρ χρώμα κεντημένη με χρυσές λουλουδένιες λεπτομέρειες.

These are the days us royal watchers. Look forward to!🥰

Thanks for the video Christin

pic.twitter.com/2ooPk46NoZ — Sabirah Lohn 💕🦕🦖 (@SabirahLohn) November 21, 2023

Σύμφωνα με το Hello, η Κέιτ Μίντλετον στρέφεται συχνά στη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας για μερικές από τις πιο εντυπωσιακές βραδινές εμφανίσεις της, όπως με τη εντυπωσιακή haute couture δημιουργία που φόρεσε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «No Time To Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ το 2021.

Royal watchers, we had an absolutely fab day yesterday ❤️💫 From classic fashion glamour to heartwarming Royal moments, it was a day filled with history, positivity and family. Our Royals are organic, genuine and we know how to welcome guests

🇬🇧🤝🇰🇷#RoyalFamily #StateVisitKorea pic.twitter.com/Pb8ILyIk0r — The British Prince (@Freedom16356531) November 22, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

