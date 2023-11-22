Βόρεια και Νότια Κορέα ξεκινούν κούρσα στο διάστημα

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε σε τροχιά για πρώτη φορά έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο, ενώ η γειτονική της Νότια Κορέα ετοιμάζεται να εκτοξεύσει έναν στα τέλη του μήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κούρσας στο διάστημα μεταξύ των αντίπαλων χωρών.

Για ποιο λόγο η Πιονγκγιάνγκ θέλει αυτόν τον πύραυλο;

Η Πιονγκγιάνγκ επιθυμεί να παρακολουθεί στρατηγικής σημασίας περιοχές, όπως η Νότια Κορέα και το νησί Γκουάμ στον ειρηνικό Ωκεανό όπου υπάρχουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Βόρεια Κορέα προσπάθησε πρώτη φορά να εκτοξεύσει πύραυλο το 1998, χωρίς επιτυχία. Το 2021 ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη ενός κατασκοπευτικού πυραύλου αποτελεί βασική προτεραιότητα του καθεστώτος του.

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο αυτών των περιοχών θα επιτρέψει στην Πιονγκγιάνγκ να βελτιώσει τις «ικανότητές της προληπτικών πληγμάτων», υπογραμμίζει ο Λιμ Έουλ- τσουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μελετών Άπω Ανατολής του πανεπιστημίου Kyungnam.

Ουάσινγκτον και Σεούλ υποπτεύονται από την πλευρά τους ότι η Πιονγκγιάνγκ αναπτύσσει νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος έχει αντίστοιχη τεχνολογία με τους πυραύλους που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση δορυφόρων.

Πέτυχε η εκτόξευση;

Ο βορειοκορεατικός δορυφόρος φαίνεται να μπήκε σε τροχιά, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, επεσήμανε ο νοτιοκορεατικός στρατός, διευκρινίζοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει αν όντως λειτουργεί.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι ο δορυφόρος είναι σε τροχιά , αυτό δεν σημαίνει ότι «μπορεί να εκπληρώσει τη αποστολή του», σύμφωνα με τον Λάιφ- Έρικ Ίζλι καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ewha της Σεούλ.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αφήσει να εννοηθεί τον Σεπτέμβριο, κατά τη συνάντησή του με τον Κιμ, ότι η Μόσχα θα μπορούσε να βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ στην κατασκευή δορυφόρων.

Έπειτα από την αποτυχία μιας πρώτης απόπειρας εκτόξευσης στρατιωτικού, κατασκοπευτικού δορυφόρου στα τέλη Μαΐου, η Βόρεια Κορέα βελτιώθηκε, εκτιμά ο Τσα Ντου- χιεόνγκ αναλυτής του Asian Institute for Policy Studies.

Πρόοδοι που ενδέχεται να μεταφραστούν σε στρατιωτικά κέρδη, προσφέροντας την ικανότητα στην Πιονγκγιάνγκ «να οπλίζει (πυραύλους) με πυρηνικές κεφαλές», προσθέτει.

Βοήθησε η Ρωσία;

Η Νότια Κορέα είχε προειδοποιήσει ότι η Πιονγκγιάνγκ προσφέρει όπλα στη Μόσχα με αντάλλαγμα ρωσική διαστημική τεχνολογία με στόχο να καταφέρει να θέσει σε τροχιά έναν στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο.

Με δεδομένο τον χρόνο που πέρασε μεταξύ της συνάντησης του Κιμ με τον Πούτιν και της εκτόξευσης σήμερα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα έχει μπορέσει να βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ μόνο σε «επιμελητειακό» επίπεδο.

«Αν υπήρχε ένα μεγάλο λάθος που έπρεπε να διορθωθεί, όπως αλλαγή στο υλικό ή τη σύλληψη, δεν θα ήταν εφικτή η εκτόξευση τον Νοέμβριο», εκτιμά ο Τσανγκ Γιανγκ-κέουν καθηγητής στο αεροδιαστημικό πανεπιστήμιο της Κορέας.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Νότια Κορέα;

Προς το παρόν η Σεούλ βασίζεται στην Ουάσινγκτον για να τη βοηθήσει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας.

Όμως πρόσφατα η Νότια Κορέα αποκάλυψε το σχέδιό της να θέσει σε τροχιά δικό της κατασκοπευτικό δορυφόρο, η εκτόξευση του οποίου είναι προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου, με έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.

Αν μπει σε τροχιά αυτός ο δορυφόρος, «η Σεούλ θα είναι σε καλύτερη θέση να συλλέγει με ανεξάρτητο τρόπο στρατιωτικές πληροφορίες για τη Βόρεια Κορέα, τις οποίες μέχρι πρότινος λάμβανε από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία», εξηγεί ο Αν Τσαν- ιλ, ερευνητής και επικεφαλής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Μελετών για τη Βόρεια Κορέα.

Δύο διαστημικές δυνάμεις;

Η εκτόξευση του πρώτου νοτιοκορεατικού στρατιωτικού κατασκοπευτικού δορυφόρου εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο “Project 425” της Σεούλ με προϋπολογισμό ενός δισεκ. δολαρίων, που έχει στόχο να τεθούν σε τροχιά πέντε στρατιωτικοί δορυφόροι υψηλής ανάλυσης ως το 2025.

Στο πλαίσιο αυτής της κούρσας της ανάπτυξης διαστημικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, η Πιονγκγιάνγκ έχει δεσμευθεί να θέσει σε τροχιά και άλλους δορυφόρους «σε σύντομο χρονικό διάστημα» προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητές της παρακολούθησης της Νότιας Κορέας, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

