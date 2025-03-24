Δικαοσύνη- ΗΠΑ: Νέο μπλόκο πρόσβασης σε πληροφορίες για το DOGE

Ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες εκατομμυρίων συνδικαλιστικών μελών των ΗΠΑ στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας για το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Έλον Μασκ.

Η απόφαση επάρθη σήμερα από την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Deborah Boardman στο Μέριλαντ και επεκτείνει την προσωρινή απαγόρευση που υπέβαλε πριν από ένα μήνα ώστε να ισχύει για το Υπουργείο Οικονομικών, την Εκπαίδευση και το ομοσπονδιακό Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού.

Είπε ότι τα μέλη του συνδικάτου είναι πιθανό να επιτύχουν «να περάσει» η θέση τους περί παραβίασης νόμων για το απόρρητο εκ μέρους της κυβέρνησης η οποία και έδωσε στο DOGE πρόσβαση σε σχετικά στοιχεία.

Η διαταγή της έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να πείσει έναν άλλο ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη να άρει εν μέρει τα όρια πρόσβασης στα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών που επέβαλε σε υπάλληλο του DOGE.

Η Boardman είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ απέτυχε να αποδείξει γιατί αυτά τα στελέχη χρειάζονταν τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης των μελών του συνδικάτου, τραπεζικές πληροφορίες και άλλα ευαίσθητα δεδομένα για να πραγματοποιήσουν εργασίες«εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών».

Είπε επίσης ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ακολούθησαν μια προσέγγιση «πρώτα πυροβολήστε κι έπειτα ρωτήστε» για να δώσουν στο DOGE πρόσβαση σε τεράστια συλλογή πληροφοριών προτού προσδιορίσουν εάν πραγματικά τις χρειάζονται.

"Ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική ή επείγουσα μπορεί να είναι η ατζέντα του Προέδρου του DOGE, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες πρέπει να την εκτελέσουν σύμφωνα με το νόμο. Αυτό πιθανότατα δε συνέβη", έγραψε χαρακτηριστικά.

Η εντολή της πάντως δεν αποκλείει εντελώς την πρόσβαση σε πληροφορίες για το προσωπικό του DOGE αλλά κυρίως αφορά περιορισμό πρόσβασης σε αρχεία σχετικά με περισσότερα από δύο εκατομμύρια μέλη των πέντε συνδικάτων που άσκησαν έφεση, καθώς και έξι μεμονωμένους ενάγοντες που λαμβάνουν ομοσπονδιακά επιδόματα ή έχουν ομοσπονδιακά φοιτητικά δάνεια.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Χάρισον Φιλντς, ανέφερε σε δήλωση ότι "σπατάλη, απάτη και κατάχρηση έχουν εδραιωθεί βαθιά στο κατεστραμμένο σύστημά μας για πάρα πολύ καιρό. Χρειάζεται άμεση πρόσβαση στο σύστημα για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή του. Το DOGE θα συνεχίσει να φωτίζει την απάτη που αποκαλύπτει καθώς ο αμερικανικός λαός αξίζει να γνωρίζει τι φόρους δαπανά η κυβέρνησή του για τα δύσκολα κέρδη του".

Εκπρόσωπος του Protect Democracy, που εκπροσωπεί τους ενάγοντες, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Boardman είχε ήδη διατάξει τους ενάγοντες να καταθέσουν εγγύηση 10.000 δολαρίων στην απόφασή της τον Φεβρουάριο και ότι τα χρήματα θα παραμείνουν στο δικαστήριο, σύμφωνα με την τελευταία της απόφαση. Ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα που απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να απαιτήσει τέτοια ομόλογα, τα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακτήσει εάν καταφέρει να ανατρέψει τις αποφάσεις επί της έφεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη Νέα Υόρκη, με έφεση που ασκήθηκε από τους γενικούς εισαγγελείς του Δημοκρατικού κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Jeannette Vargas να αναιρέσει εντολή που απαγόρευε στον υπάλληλο του DOGE Ryan Wunderly να έχει πρόσβαση στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Vargas πρότεινε προηγουμένως να επανεξετάσει το εάν η κυβέρνηση μπορεί να αποδείξει ότι το προσωπικό του DOGE πέρασε από την ίδια εκπαίδευση και έλεγχο με άλλους κρατικούς υπαλλήλους που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.

