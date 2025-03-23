Μήνυμα νίκης στην καταπίεση της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν στέλνει η αξιωματική αντιπολίτευση, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) μετά την κατά τα φαινόμενα μαζική προσέλευση των Τούρκων πολιτών στην επικύρωση της προεδρικής υποψηφιότητας του Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά την ανακοίνωση της καρατόμησής του από το υπουργείο Εσωτερικών.

Είκοσι εκατ. Τούρκοι πολίτες ψήφισαν υπέρ του Ιμάμογλου, παρά τις απαγορεύσεις και την καταπίεση, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Κάποιοι κάνουν λόγο για «άτυπο δημοψήφισμα», με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά πλέον πρόωρες εκλογές.

Ο Ιμάμογλου μετήχθη στη φυλακή του Μαρμαρά, γνωστή επίσης ως φυλακή του Σιλιβρί (Σηλυβρία), στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του.

«Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον δρόμο προς τη φυλακή, αλλά και στον δρόμο για την προεδρία. Το έθνος αποκρούει ένα πραξικόπημα μέσα από τις κάλπες αλληλεγγύης» τόνισε σε μήνυμα του ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ.

«Σε πείσμα εκείνων που τον σπρώχνουν προς τη Σηλυβρία (σ.σ φυλακές), το έθνος φέρνει τον πρόεδρο Εκρέμ πιο κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο Τσανκάγια» επισήμανε ο Οζέλ.

Genel Başkanımız Özgür Özel:



“Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır. Millet bir darbeyi dayanışma sandıklarından püskürtmektedir.



Onu Silivri’ye doğru ittirenlere inat, millet Ekrem Başkan’ı Çankaya Köşkü’ne… pic.twitter.com/kW48ODbsBK — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 23, 2025



Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε (παρατάθηκε μέχρι τις 7.30 ώρα Ελλάδας), και κατόπιν ξεκινά νέος γύρος κινητοποιήσεων.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκε στη φυλακή ταυτόχρονα με πολλούς συγκατηγορούμενούς του, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ξανά στις πλατείες και τους δρόμους για να διαδηλώσει υπέρ του Ιμάμογλου βγαίνει το βράδυ η αντιπολίτευση με τον πρόεδρο του CHP να απευθύνει νωρίτερα κάλεσμα μέσω X.

«Καλούμε όλους όσοι ψήφισαν και ενθάρρυναν τους γείτονές τους να ψηφίσουν στις πλατείες δημοκρατίας τώρα!

Στις 20.30 (σ.σ 9.30 ώρα Ελλάδας) συναντιόμαστε στο Σαράτσανε για να προστατεύσουμε τον μελλοντικό μας πρόεδρο» τονίζει ο Οζέλ.



Oyunu kullanan, komşusunu da oy vermeye teşvik eden herkesi, şimdi demokrasi meydanlarına davet ediyoruz!



20.30’da Saraçhane’de gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için buluşuyoruz. #İmamoğluMilleteEmanet pic.twitter.com/CTU1CdNbmV — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 23, 2025

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ιμάμογλου και αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι του δήμου διατηρούν «διαρκείς και διευρυμένες» επαφές με τον Αζάντ Μπάρις, φερόμενο ως υψηλόβαθμο μέλος της πολιτικής πτέρυγας του PKK/KCK. Οι ερευνητικές αρχές έχουν επικαλεστεί μαρτυρίες δημοτικών υπαλλήλων, οικονομικά αρχεία και αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς ότι μέλη της τρομοκρατικής ομάδας είχαν διεισδύσει στη δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει επίσης στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) όπως και ο Ιμάμογλου, χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή» για το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Η απόφαση να σταλεί ο Ιμάμογλου -ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- στη φυλακή ελήφθη παρά τις καταγγελίες από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι πολιτικά υποκινούμενες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πολύωρες ανακρίσεις από τις αστυνομικές αρχές επί δύο ημέρες ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, οδηγήθηκε αργά το Σάββατο, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του την Τετάρτη, ενώπιον του δικαστηρίου για νέα ανάκριση από τους εισαγγελείς σχετικά με τις κατηγορίες περί «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας» που του αποδίδονται.

Çaresizlik hisseden, umut arayan, memleket için dertlenen ve çabalayan herkesi bu yolculuğun bir parçası olmaya, tarih yazmaya davet ediyoruz.



Oy kullanılabilecek yerlere ulaşmak için tıklayınız: https://t.co/CbP1lcacJ2 pic.twitter.com/4L3BUAllgy — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 23, 2025

Οι Τούρκοι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο την προφυλάκιση του Ιμάμογλου και τεσσάρων συνεργατών του εν αναμονή της δίκης τους, όπως ανέφερε νωρίτερα το γραφείο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για διαφθορά και σχέσεις με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) χαρακτηρίζοντάς τις «αδιανόητες», «ανυπόστατες», «ανήθικες» και «συκοφαντικές».

Η υιοθέτηση της πρότασης της εισαγγελίας σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου θα εκπέσει του αξιώματός του, καθώς η νομοθεσία στην Τουρκία επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίσει άλλον στη θέση του.

Η παράταξη του Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), χαρακτήρισε «πραξικόπημα» τη σύλληψη το πρωί της Τετάρτης και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ιμάμογλου.

Ερώτημα παραμένει εν τω μεταξύ αν η Ευρώπη έχει κάποια καλύτερη ιδέα πίεσης προς την ηγεσία της Άγκυρας πέραν των εκκλήσεων, αναφέρει η Deutsche Welle, που τονίζει ότι αυτό που θα έχει όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να ξεκαθαρίσει αν αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, που εκφράστηκε τις τελευταίες ημέρες και ξέφυγε από τα όρια της Κωνσταντινούπολης θα έχει συνέχεια και μπορεί ίσως να ταρακουνήσει το σύστημα Ερντογάν ή αν οι Τούρκοι για μια ακόμα φορά απογοητευμένοι, θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αν δηλαδή η Τουρκία όχι μόνο ξενύχτησε, αλλά και ξύπνησε.

