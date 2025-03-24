Λογαριασμός
Χειρόγραφο σημείωμα του Ιμάμογλου μέσα από τη φυλακή – «Η ελπίδα μας είναι μεγάλη και το κουράγιο μας ατελείωτο, θα τα καταφέρουμε»

Χειρόγραφο σημείωμα του Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δέχθηκε επίσκεψη στη φυλακή από τον βουλευτή του κόμματός του, Σεγίτ Τορούν, στον οποίο έδωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Μετά την επίσκεψη, ο Σεγίτ Τορούν δημοσίευσε το χειρόγραφο σημείωμα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

«Αυτές τις μέρες που ανάβουμε το φως ενός μεγάλου αγώνα, το έθνος μας έκανε αυτό το φως να ανατείλει σαν ήλιος στην παραδεισένια πατρίδα μας με τη δύναμη δεκάδων εκατομμυρίων, θερμαίνοντας τα 86 εκατομμύρια ανθρώπους μας και δένοντας τους σφιχτά μεταξύ τους. Η ελπίδα μας είναι μεγάλη, το κουράγιο μας ατελείωτο. Θα τα καταφέρουμε!», αναφέρει ο Ιμάμογλου στο σημείωμά του.

