Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δέχθηκε επίσκεψη στη φυλακή από τον βουλευτή του κόμματός του, Σεγίτ Τορούν, στον οποίο έδωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Στο σημείωμα ο Εκρέμ Ιμάμογλου γράφει μεταξύ άλλων «η ελπίδα μας είναι μεγάλη και το κουράγιο μας ατελείωτο και θα τα καταφέρουμε».

Μετά την επίσκεψη, ο Σεγίτ Τορούν δημοσίευσε το χειρόγραφο σημείωμα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

«Αυτές τις μέρες που ανάβουμε το φως ενός μεγάλου αγώνα, το έθνος μας έκανε αυτό το φως να ανατείλει σαν ήλιος στην παραδεισένια πατρίδα μας με τη δύναμη δεκάδων εκατομμυρίων, θερμαίνοντας τα 86 εκατομμύρια ανθρώπους μας και δένοντας τους σφιχτά μεταξύ τους. Η ελπίδα μας είναι μεγάλη, το κουράγιο μας ατελείωτο. Θα τα καταφέρουμε!», αναφέρει ο Ιμάμογλου στο σημείωμά του.

Bugün Silivri zindanında ziyaret ettiğim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bana emanet ederek halkımıza ulaştırılmasını rica ettiği mesajı paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında ceketini çıkartıp, kollarını sıvayarak giriştiği mücadeleye umutlarımızı büyüterek… pic.twitter.com/rwz1c14GLM — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) March 24, 2025

