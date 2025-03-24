Βουλγαρία: Διαμαρτυρία στο Ρουντοζέμ για το συνεχιζόμενο κλείσιμο του δρόμου προς την Ελλάδα

Οι κάτοικοι του δήμου Ρουντοζέμ πραγματοποίησαν την Κυριακή ειρηνική διαμαρτυρία για το συνεχιζόμενο κλείσιμο του δρόμου στα σύνορα με την Ελλάδα. Ο δρόμος τελεί υπό κατασκευή εδώ και πολλά χρόνια και οι κάτοικοι της περιοχής ήλπιζαν ότι θα ανοίξει, καθώς η Βουλγαρία προσχώρησε στον χώρο Σένγκεν -- μια εξέλιξη που διευκολύνει τα ταξίδια προς και από την Ελλάδα. Η διαμαρτυρία προκλήθηκε όταν οι αρχές έκλεισαν επίσης ένα δασικό μονοπάτι το οποίο χρησιμοποιούν συχνά.

Ο δήμαρχος του Τσεπίντσι, ο Ριζά Μπραχιμπάσεφ, δήλωσε ότι η διαμαρτυρία δεν είχε συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό και απευθυνόταν γενικότερα στις βουλγαρικές αρχές. Τόνισε ότι είχε σταλεί πρόσκληση στον περιφερειακό κυβερνήτη του Σμόλιαν, σε βουλευτές της επαρχίας Σμόλιαν και στους δημάρχους των γειτονικών πόλεων, αλλά κανείς από αυτούς δεν πήγε να υποστηρίξει την κινητοποίηση διαμαρτυρίας.

«Είμαστε ήδη στον χώρο Σένγκεν, όμως υπάρχουν εμπόδια και περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία μας», δήλωσε ένας κάτοικος από το χωριό Ελχοβετς. «Αυτός είναι ο συντομότερος δρόμος προς την Ελλάδα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο Αιγαίο Πέλαγος σε μιάμιση ώρα. Αυτός ο δρόμος θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία μας, τον τουρισμό και να βελτιώσει τις συνδέσεις. Φανταστείτε, τα πρωινά στα ελληνικά παράλια και τα απογεύματα στα βουνά του Παμπόροβο».

Ένας άλλος κάτοικος πρόσθεσε: «Ο δρόμος αυτός είναι απαραίτητος, διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και είναι το κλειδί για τον τουρισμό. Έχω ζήσει 21 χρόνια στη Μαδρίτη και διέσχισα κάθε ευρωπαϊκό σύνορο χωρίς προβλήματα. Εδώ, συνεχίζει να είναι όπως παλιά. Περιμένουμε πάνω από 25 χρόνια».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.