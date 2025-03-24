Σουδάν: Τουλάχιστον πέντε άμαχοι νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών σε τέμενος στο Χαρτούμ

Τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εναντίον τεμένους ανατολικά του Χαρτούμ, ανακοίνωσε σήμερα οργάνωση δικηγόρων που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Σουδάν.

Οβίδες όλμων έπεσαν το βράδυ της Κυριακής έξω από τέμενος στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για την καθιερωμένη προσευχή, αναφέρει η συλλογικότητα των δικηγόρων που καταγράφει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και στις ΔΤΥ τον Απρίλιο του 2023.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο σουδανικός στρατός ανακοίνωσε πως ανακατέλαβε το προεδρικό παλάτι και κτίρια υπουργείων που είχαν πέσει στα χέρια παραστρατιωτικών.

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας, και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας.

Η ένοπλη σύρραξη έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.