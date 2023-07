Ο διεθνής Τύπος για τις φωτιές στην Ελλάδα

Με εκτενή δημοσιεύματα τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης καλύπτουν τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και τις προσπάθειες κατάσβεσης. Γίνεται αναφορά στις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα που πλήττει την νότια Ευρώπη εν μέσω προβληματισμού για τις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής.

Ο Guardian με live μεταδίδει κάθε νέα εξέλιξη από τις φωτιές στην Ελλάδα με τίτλο «Η Ελλάδα δίνει μάχη για να περιορίσει τις πυρκαγιές καθώς η θερμοκρασία στην Ιταλία προβλέπεται να φτάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου». Στο δημοσίευμα αναφέρεται στη μάχη των πυροσβεστών στη Βοιωτία, τη βορειοανατολική Αττική, το Λουτράκι και τα Δερβενοχώρια.

Περισσότερα από χίλια παιδιά απομακρύνθηκαν από θερινή κατασκήνωση μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ελλάδα, αναφέρει το BBC και κάνει αναφορά σε δύο ξεχωριστές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα που υφίσταται τις επιπτώσεις του καύσωνα στη Μεσόγειο.



Δύο πυρκαγιές, που ξέσπασαν από τους ισχυρούς ανέμους, μαίνονταν ανεξέλεγκτες σε παραθαλάσσιες πόλεις κοντά στην Αθήνα τη Δευτέρα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μεταδίδει το Reuters.

Wildfires burn in forests north of Athens, Greece, for a second day after intensifying overnight.



Keep up with the latest from around the world here: https://t.co/xYINkUJsCV https://t.co/uVDQinNiC4