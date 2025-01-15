Μια «τεταμένη» συνάντηση πουν είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το επερχόμενος απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, φαίνεται πως αποτέλεσε το «κλειδί» για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τους ομήρους σημειώνοντας σημαντική πρόοδο.

Όπως σχολίασαν Άραβες αξιωματούχοι στους Times of Israel την Τρίτη ο κορυφαίος βοηθός του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να επηρεάσει πολύ περισσότερο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου σε μία μόνο συνεδρίαση με αποτέλεσμα να παρθούν σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με ό,τι είχε καταφέρει ο απεσταλμένος του Τζο Μπάιντεν όλο τον χρόνο.

Ο Γουίτκοφ βρίσκεται στην Ντόχα από την περασμένη εβδομάδα για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους ομήρους, καθώς οι μεσολαβητές προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο ο Γουίτκοφ πέταξε στο Ισραήλ όπου και είχε μια συνάντηση με τον Νετανιάχου στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γουίτκοφ προέτρεψε τον Νετανιάχου να αποδεχθεί βασικούς συμβιβασμούς που είναι απαραίτητοι για μια συμφωνία, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι τη Δευτέρα στους Times of Israel υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το βράδυ της Δευτέρας, δύο μέρες μετά τη συνάντηση που είχαν οι ομάδες διαπραγμάτευσης του Ισραήλ και της Χαμάς ενημέρωσαν τους μεσολαβητές ότι αποδέχτηκαν κατ' αρχήν την συμφωνία για τους ομήρους, όπως δήλωσαν οι δύο Άραβες αξιωματούχοι. Έκτοτε, οι πλευρές εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι οι ακριβείς παράμετροι της αποχώρησης του Ισραηλινού Στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, με τους διαμεσολαβητές να περιμένουν ακόμη έναν χάρτη από το Ισραήλ που θα το σχεδιάσει, δήλωσαν οι Άραβες αξιωματούχοι.

Οι δύο αξιωματούχοι υπέθεσαν ότι μια συμφωνία θα ανακοινωθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη με τη μορφή κοινής δήλωσης από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο, που μεσολαβούν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υποστήριξε ότι το Ισραήλ είχε αποδεχθεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 98 ομήρων, ενώ η Χαμάς δεν είχε κάνει ακόμη το ίδιο.

Ένας από τους Άραβες αξιωματούχους είπε ότι η τριφασική συμφωνία ομήρων που ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια με την πρόταση που είχε προταθεί από το Ισραήλ τον περασμένο Μάιο.

«Μια συμφωνία θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, αλλά και οι δύο πλευρές τίναξαν στον αέρα τις συνομιλίες σε διάφορες χρονικές στιγμές», είπε ο Άραβας αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος απέρριψε επίσης τους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς από τις ΗΠΑ ότι η Χαμάς ήταν το μόνο εμπόδιο για την κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει επίσης ματαίωση τις συνομιλίες τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Ο Άραβας αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου αποχώρησε από τη σταδιακή πρόταση που ενέκρινε τον Μάιο, προσπαθώντας να δώσει προτεραιότητα στην πρώτη φάση αυτής της συμφωνίας, ώστε το Ισραήλ να μπορέσει να συνεχίσει και πάλι τις μάχες στη Γάζα στη συνέχεια.

Τι προβλέπει η συμφωνία - Οι όροι

Ενώ η συμφωνία έχει τρία στάδια, οι όροι της δεύτερης φάσης δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη φάση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των 42 ημερών, 33 γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και βαριά άρρωστοι ομήροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα περίπου 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί εν μέρει από τη Γάζα, ενώ θα διευκολύνει την είσοδο 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα κάθε μέρα.

Στο δεύτερο στάδιο θα απελευθερωθούν οι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι και θα ολοκληρωθεί με μια δήλωση οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών. Στην τρίτη φάση θα απελευθερωθούν οι σοροί που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Την 16η ημέρα της πρώτης φάσης, οι διαπραγματευτικές ομάδες θα ξεκινήσουν συνομιλίες για τους όρους της δεύτερης φάσης. Αυτές οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης σε πλαίσια για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας

Πηγή: skai.gr

