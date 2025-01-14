Iσραήλ: Θα επέμβουμε ξανά στη Λωρίδα της Γάζας εάν διαπιστώσει απειλή

Το Ισραήλ δεν θα διακινδυνεύσει την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας και θα επέμβει εάν διαπιστώσει μελλοντικά απειλή από τον παλαιστινιακό θύλακα, τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ, ενόψει της διαφαινόμενης επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

«Εάν διαπιστώσουμε τρομοκρατική δραστηριότητα στη Λωρίδα της Γάζας οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, θα δράσουμε όπως στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια», είπε ο ισραηλινός ΥΠΕΞ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι στη Ρώμη.

Ο Σάαρ χρησιμοποίησε την ονομασία «Ιουδαία και Σαμάρεια» που χρησιμοποιείται ευρέως στο Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει συχνά επιδρομές εναντίον παλαιστίνιων μαχητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.