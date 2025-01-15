Η ακρόαση για τον διορισμό του Πιτ Χέγκσεθ στη θέση του υπουργού Άμυνας την Τρίτη αναμενόταν να προσφέρει έντονες στιγμές και δεν απογοήτευσε. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έδωσαν στον Χέγκσεθ την ευκαιρία να αντιταχθεί σε κατηγορίες που κυμαίνονταν από σεξουαλική επίθεση έως μέθη, οι Δημοκρατικοί επικεντρώθηκαν στο αμφιλεγόμενο παρελθόν του Χέγκσεθ για να υποστηρίξουν ότι δεν έχει τα προσόντα για την κορυφαία θέση του Πενταγώνου, σύμφωνα με το Politico.

Ακολουθούν επτά από τις πιο έντονες στιγμές της ακρόασης.

Καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση

Οι ισχυρισμοί περί σεξουαλικής επίθεσης που έχουν απασχολήσει την υποψηφιότητα του Χέγκσεθ δεν αναφέρθηκαν σοβαρά μέχρι περίπου μία ώρα μετά την ακρόαση για την επιβεβαίωση της υποψηφιότητας. Αλλά κορυφώθηκαν σε μερικές από τις πιο άβολες στιγμές του Χέγκσεθ, ο οποίος είπε επανειλημμένα ότι η κατηγορία του 2017 για σεξουαλική επίθεση εναντίον του ήταν ένας «ψευδής ισχυρισμός» και επέμεινε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το αν τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να αποκλείσουν έναν υποψήφιο για το υπουργείο Άμυνας ήταν «υποθετικές». Δεν κατάφερε ωστόσο να σταματήσει τον καταιγισμό ερωτήσεων από τους Δημοκρατικούς. Στον Χέγκσεθ δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες, αλλά κατέβαλε εμπιστευτικό οικονομικό διακανονισμό στον κατήγορό του.

Οι Δημοκρατικοί επιτέθηκαν στον Χέγκσεθ για απιστία σε βάρο ςπολλών συζύγων, ακόμη και όταν ο πρώην παρουσιαστής του Fox News υποστήριξε την αθωότητά του. «Παραδεχτήκατε ότι κάνατε σεξ ενώ ήσασταν παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγο, αφού μόλις είχατε αποκτήσει παιδί από την τρίτη σύζυγο», δήλωσε ο γερουσιαστής Tim Kaine. «Το έχετε παραδεχτεί αυτό».

Και ο Kaine ξέσπασε ότι ο Χέγκσεθ δεν ήταν ανοικτός σχετικά με τους ισχυρισμούς ούτε με την ομάδα του Τραμπ. «Γιατί δεν ενημερώσατε τον αρχιστράτηγο και την ομάδα μετάβασης για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός;», ρώτησε ο Kaine.

Γυναίκες στη μάχη

Ο Χέγκσεθ φάνηκε να αντιστρέφει τη θέση του σχετικά με προηγούμενες δηλώσεις του ότι οι γυναίκες δεν ανήκουν σε πολεμικούς ρόλους. Είπε στη γερουσιαστή Joni Ernst ότι «οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε ρόλους μάχης στο έδαφος».

Η δήλωση αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας δραματικής δίμηνης μεταστροφής στη θέση του Χέγκσεθ. «Δεν έχει να κάνει με τις ικανότητες των ανδρών και των γυναικών, αλλά με τα πρότυπα», είπε ο Χέγκσεθ στη γερουσιαστή Jeanne Shaheen, αναφερόμενος στο κατά πόσον ένα μέλος της υπηρεσίας μπορεί να πληροί απαιτήσεις όπως το να φέρει όπλο ή να τρέχει με σακίδιο. Σημείωσε ότι τα στρατιωτικά πρότυπα έχουν αποδυναμωθεί, αλλά παρέθεσε λίγα παραδείγματα, εκτός από την υπόδειξη ότι ορισμένες μονάδες του στρατού είχαν ποσοστώσεις για συγκεκριμένο αριθμό γυναικών αξιωματικών. Η γερουσιαστής Kirsten Gillibrand είπε ότι αυτός ήταν ένας λανθασμένος ισχυρισμός.

Η αναδίπλωση του Χέγκσεθ δεν εντυπωσίασε τους Δημοκρατικούς στην επιτροπή. «Θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τις γυναίκες για να κάνετε καλά αυτή τη δουλειά, και δεν ξέρω αν είστε ικανός για κάτι τέτοιο», δήλωσε η Gillibrand.

Έλεγχος

Η ακρόαση ξεκίνησε με τα δύο μέρη να κινούνται σε ευγενικό τόνο. Στη συνέχεια οι ευγένειες τελείωσαν.

Αρκετοί Δημοκρατικοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ αγνόησε τα αιτήματά τους για συνάντηση, παρόλο που είχε συναντηθεί με Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές.

«Δεν θέλατε να συναντηθείτε ή να απαντήσετε σε καμία από τις ερωτήσεις μου, οπότε θα πρέπει να το κάνουμε εδώ», είπε η γερουσιαστής Elizabeth Warren.

Ο Χέγκσεθ φάνηκε απρόθυμος να δεσμευτεί για περαιτέρω διερεύνηση, παρόλο που μόνο οι επικεφαλής της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας είχαν δει τον έλεγχο του ιστορικού του από το FBI. «Δεν είμαι υπεύθυνος για τους ελέγχους ιστορικού του FBI», δήλωσε ο Χέγκσεθ στον γερουσιαστή Richard Blumenthal.

Αφοσίωση στον Θεό - και τον Τραμπ

Ο Τζιμ Μάτις και ο Λόιντ Όστιν δεν ανέφεραν πολύ τον Θεό στις ακροάσεις επιβεβαίωσης της υποψηφιότητάς τους για τη θέση του υπουργού Άμυνας. Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στη θρησκεία και - τον Τραμπ - πολύ.

«Θα τονίσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε 77 εκατ. ψήφους για να είναι ο νόμιμος αρχιστράτηγος», είπε ο Χέγκσεθ όταν η γερουσιαστής Mazie Hirono προσπάθησε να τον πιέσει για το αν θα εκτελούσε εντολές για εισβολή στη Γροιλανδία. Ο Χέγκσεθ συνέχισε με περαιτέρω επαίνους για τον Τραμπ.

Και όταν ο Kaine έθεσε ερωτήσεις σχετικά με την απιστία του Χέγκσεθ στο παρελθόν, ο Χέγκσεθ απάντησε ότι η επτάχρονη κόρη του που γεννήθηκε από εκείνη τη σχέση είναι «παιδί του Θεού».

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών είδαν τις δηλώσεις αυτές ως αντιπερισπασμό - μεταξύ άλλων και από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές θέσεις του Χέγκσεθ.

«Έχετε κάνει αρκετές αναφορές στη θρησκεία σας σήμερα», δήλωσε ο γερουσιαστής Angus King. «Φαίνεται ότι έχετε μεταστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες».

Αποτελεί αρετή η απειρία;

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι τα διαπιστευτήριά του ήταν διαφορετικά από τους προηγούμενους υπουργούς Άμυνας, καθώς δεν έχει εμπειρία ως κυβερνητικό στέλεχος. Αλλά δεν το βλέπει αυτό ως κάτι το αρνητικό.

«Ξέρω ότι δεν έχω διοικήσει ποτέ έναν οργανισμό τριών εκατομμυρίων ανθρώπων με προϋπολογισμό 850 δισ. δολαρίων», δήλωσε ο Χέγκσεθ στον γερουσιαστή Rick Scott. «Αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ηγηθεί ανδρών και γυναικών. Έχω ηγηθεί ανθρώπων».

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η έλλειψη εμπειρίας του θα του επέτρεπε να μιλήσει απευθείας στη βάση του στρατού. Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές είπαν ότι αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν κατάλληλος για τη δουλειά.

«Δεν πιστεύω ότι μπορείτε να πείτε σε αυτή την επιτροπή ή στο λαό της Αμερικής ότι είστε κατάλληλος να τους ηγηθείτε», δήλωσε ο Blumenthal. «Θα σας υποστήριζα ως εκπρόσωπο του Πενταγώνου».

Παράνομες εντολές

Η γερουσιαστής Elissa Slotkin, πρώην αξιωματικός της CIA και υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου, πίεσε τον Χέγκσεθ σχετικά με τις εκκλήσεις του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να εισβάλει στη Γροιλανδία και να βοηθήσει με μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά.

«Συμφωνείτε ότι υπάρχουν κάποιες εντολές που μπορεί να δώσει ο αρχιστράτηγος, οι οποίες θα παραβιάζουν το Σύνταγμα των ΗΠΑ;» ρώτησε.

Ο Χέγκσεθ απάντησε. «Απορρίπτω την παραδοχή ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να δώσει παράνομες διαταγές».

Ernst, από ταλαντευόμενη ψήφος σε ισχυρό υποστηρικτή

Η Ernst εμφανίστηκε ως κρίσιμη ψήφος τον Δεκέμβριο, καθώς οι προοπτικές του Χέγκσεθ κλονίζονταν.

Αλλά η Ernst φάνηκε να αλλάζει άποψη μέχρι την ακρόαση.

Τελείωσε με μια εύκολη ερώτηση. Θα διόριζε ο Χέγκσεθ έναν ανώτερο αξιωματούχο αφιερωμένο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των σεξουαλικών επιθέσεων; Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News είπε ότι θα το έκανε.

Σημειώνεται όμως ότι Πεντάγωνο διαθέτει ήδη ένα τέτοιο γραφείο.

Η τετράωρη και πλέον ακρόαση ξεκίνησε έναν εβδομαδιαίο μαραθώνιο, καθώς η υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία Γερουσία σπεύδει να έχει έτοιμους ορισμένους από τους υποψήφιους του Τραμπ, ώστε να επιβεβαιωθούν στους ρόλους τους αμέσως μετά την ημέρα της ορκωμοσίας, στις 20 Ιανουαρίου. Με μια οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων, σχεδόν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να υποστηρίξουν την επιλογή του Τραμπ, αν οι Δημοκρατικοί αντιδρούν.

Στο ακροατήριο υπήρχαν άνδρες που φορούσαν ρούχα που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στους βετεράνους ή τη στρατιωτική τους θητεία, αλλά και διαδηλωτές που διέκοψαν στιγμιαία τη διαδικασία, αλλά απομακρύνθηκαν από την αίθουσα.

Ο Χέγκσεθ ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστος στο Καπιτώλιο όταν ο Τραμπ τον επέλεξε για την κορυφαία θέση στο Πεντάγωνο. Πρώην συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Fox & Friends Weekend» του Fox News, ήταν συνεργάτης του δικτύου από το 2014 και προφανώς τράβηξε την προσοχή του εκλεγμένου προέδρου, ο οποίος είναι φανατικός τηλεθεατής της τηλεόρασης και του ειδησεογραφικού καναλιού, ειδικότερα.

Ο Χέγκσεθ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Princeton και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά του Στρατού από το 2002 έως το 2021, με αποστολές στο Ιράκ το 2005 και στο Αφγανιστάν το 2011, κερδίζοντας δύο Χάλκινα Αστέρια. Ωστόσο, δεν διαθέτει ανώτερη στρατιωτική εμπειρία και εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το 2017, μια γυναίκα δήλωσε στην αστυνομία ότι ο Χέγκσεθ την κακοποίησε σεξουαλικά, σύμφωνα με λεπτομερή ερευνητική έκθεση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ο Χέγκσεθ αρνήθηκε κάθε αδίκημα και είπε τότε στην αστυνομία ότι η συνάντηση σε μια εκδήλωση των Ρεπουμπλικανών γυναικών στην Καλιφόρνια ήταν συναινετική. Αργότερα κατέβαλε στη γυναίκα έναν εμπιστευτικό διακανονισμό για να αποτρέψει μια πιθανή αγωγή.

Εάν επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά του, ο Χέγκσεθ θα αναλάβει έναν στρατό που αντιμετωπίζει μια σειρά κρίσεων στην παγκόσμια σκηνή και εγχώριες προκλήσεις όσον αφορά τη στρατολόγηση και τη συνεχή χρηματοδότηση του στρατού.

θα είναι υπεύθυνος για δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό και στη θάλασσα, μεταξύ άλλων και σε εμπόλεμες ζώνες. Ο υπουργός Άμυνας διατυπώνει όλες τις τελικές συστάσεις προς τον πρόεδρο σχετικά με το ποιες μονάδες αναπτύσσονται, πού πηγαίνουν και πόσο καιρό παραμένουν στο σημείο.

Οι επικεφαλής του Πενταγώνου ταξιδεύουν επίσης συστηματικά σε όλο τον κόσμο, συναντώντας διεθνείς ηγέτες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ασφαλείας, και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο ΝΑΤΟ ως κρίσιμος εταίρος των συμμάχων σε όλη την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

