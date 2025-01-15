Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου (MOC) ανακοίνωσε ότι επτά αμερικανικές εταιρίες έχουν προστεθεί στη λίστα των αφερέγγυων εταιριών, επειδή πωλούν όπλα στην Ταϊβάν.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον μηχανισμό εργασίας της λίστας αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, ανακοίνωσε το ίδιο υπουργείο, προσθέτοντας ότι ανακοινώθηκε σειρά περιοριστικών μέτρων που στοχεύουν τις αμερικανικές εταιρίες που εμπλέκονται στις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.

Πρόκειται για τις αμερικανικές εταιρίες, Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries και Maritime Tactical Systems.

Στις εταιρίες αυτές έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε δραστηριότητες εισαγωγών και εξαγωγών που σχετίζονται με την Κίνα, όπως επίσης έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε κοινές επενδύσεις εντός της κινεζικής επικράτειας, σύμφωνα με το MOC.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

