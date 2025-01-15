Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα, Τετάρτη, το πρωί αεροπορικό συναγερμό σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας πυραύλων κρουζ που απειλούν τμήματα του ουκρανικού εδάφους, την επομένη μιας σημαντικής επίθεσης των δυνάμεων του Κιέβου σε ρωσικές περιφέρειες.

Η Πολεμική Αεροπορία, στο λογαριασμό της στο Telegram, ανακοίνωσε πως πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κεντρική Ουκρανία, καθώς και προς τις περιφέρειες του Τσερνίγκιβ (βόρεια), της Πολτάβα (κέντρο) και του Μικολάιφ (νότια).

«Ομάδα πυραύλων κρουζ» εντοπίσθηκε να κατευθύνεται προς το Κίεβο, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Διακοπές ηλεκτροδότησης

Παράλληλα, η Ουκρανία προχώρησε σε έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε έξι περιφέρειες εν μέσω αυτού που οι αρχές περιέγραψαν ως μια «μαζική» ρωσική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική ηλεκτρική εταιρεία.

Σε δήλωσή της, η Ukrenergo ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε διακοπές της ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Σούμι, της Πολτάβα, της Ζαπορίζια, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Κίροβοχραντ.

Σε άλλη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουστσένκο ανακοίνωσε πως έχουν τεθεί επίσης σε ισχύ «προληπτικά μέτρα» στο σύστημα διανομής ενέργειας.

Σημειώνεται πως σχεδόν τρία χρόνια μετά τη ρωσική επίθεση, το Κίεβο και η Μόσχα έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά τους και θέλουν να βελτιώσουν τις θέσεις τους πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος έχει δηλώσει πως θέλει να εργαστεί για να σταματήσει τον πόλεμο αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη «την πιο μαζική επίθεση» που έχει πραγματοποιήσει στη διάρκεια του πολέμου εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περιφέρειες της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε με έξι αμερικανικούς πυραύλους ATACMS και έξι βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow. Το υπουργείο διαβεβαίωσε πως όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

