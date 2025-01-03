Λογαριασμός
Ο αλ Σάρα δεν έδωσε το χέρι του στην Αναλένα Μπέρμποκ - Δείτε βίντεο από την «υποδοχή»

Τόσο ο αλ Σάρα όσο και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Συρίας δεν έκαναν χειραψία στην Γερμανίδα υπουργό- Πώς κρίθηκε το γεγονός αυτό από το διεθνή ΜΜΕ

Συρία

Ένα άκρως αμήχανο- για τα δυτικά πρότυπα-  σκηνικό αποτυπώθηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της υποδοχής της Γερμανίδας Υπουργού Αναλένα Μπέρμποκ από τον de facto ηγέτη της Συρίας Αχμάντ αλ Σάρα, στη Δαμασκό.

Ο αλ Σάρα, υποδέχθηκε τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών και τον Γάλλο ομόλογό της Ζαν Νοέλ Μπαρό, στην πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, δίνοντας το χέρι του στον Μπαρό μα όχι στην Αναλένα Μπέρμποκ, την οποία χαιρέτισε με νεύμα, καθώς η κουλτούρα του απαγορεύει να κάνει χειραψίες με γυναίκες.

Δείτε βίντεο: 

Στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς χειραψία την υποδέχτηκαν και οι αξιωματούχοι της de facto κυβέρνησης που προέρχονται από την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, βάζοντας το ένα χέρι τους στο σημείο της καρδιάς.

Ενήμερη για το ζήτημα φαίνεται ότι ήταν η Γερμανίδα υπουργός, η οποία δε φαίνεται να αιφνιδιάστηκε και κράτησε τα χέρια της δεμένα.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική υποδοχή των δύο υπουργών κρίθηκε ως φιλική για τα δεδομένα του αλ Σάρα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

