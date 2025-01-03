Ένα άκρως αμήχανο- για τα δυτικά πρότυπα- σκηνικό αποτυπώθηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της υποδοχής της Γερμανίδας Υπουργού Αναλένα Μπέρμποκ από τον de facto ηγέτη της Συρίας Αχμάντ αλ Σάρα, στη Δαμασκό.

Ο αλ Σάρα, υποδέχθηκε τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών και τον Γάλλο ομόλογό της Ζαν Νοέλ Μπαρό, στην πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, δίνοντας το χέρι του στον Μπαρό μα όχι στην Αναλένα Μπέρμποκ, την οποία χαιρέτισε με νεύμα, καθώς η κουλτούρα του απαγορεύει να κάνει χειραψίες με γυναίκες.

Damaskus: Syriens neuer Machthaber, der Islamist Ahmad Al-Sharaa gibt Frauen grundsätzlich nicht die Hand.



Die Begrüßung von Außenministerin Baerbock und ihrem französischen Kollegen Barrot gilt für seine Verhältnisse als freundlich. pic.twitter.com/XcMwxFMfqP — Andreas Kynast (@andikynast) January 3, 2025

A welcoming delegation from the HTS-led government in Damascus did not shake hands with German Foreign Minister Annalena Baerbock upon her arrival.



📹: AFP pic.twitter.com/JkI3cLzFrT — Rudaw English (@RudawEnglish) January 3, 2025

Στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς χειραψία την υποδέχτηκαν και οι αξιωματούχοι της de facto κυβέρνησης που προέρχονται από την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, βάζοντας το ένα χέρι τους στο σημείο της καρδιάς.

Ενήμερη για το ζήτημα φαίνεται ότι ήταν η Γερμανίδα υπουργός, η οποία δε φαίνεται να αιφνιδιάστηκε και κράτησε τα χέρια της δεμένα.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική υποδοχή των δύο υπουργών κρίθηκε ως φιλική για τα δεδομένα του αλ Σάρα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

