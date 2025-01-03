Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πάσχει από πνευμονία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πάσχει από πνευμονία και αποφάσισε να ακυρώσει ορισμένες από τις υποχρεώσεις της αυτόν τον μήνα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Πάσχει από πνευμονία. Ως αποτέλεσμα, ακύρωσε ορισμένες υποχρεώσεις της για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων μιας ομιλίας στη Λισαβόνα και ενός ταξιδιού στο Γκντανσκ», είπε ο Στέφαν ντε Κερσμέκερ.

Πηγή: skai.gr

