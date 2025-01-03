Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε σήμερα, από τη Δαμασκό, τις νέες συριακές αρχές να βρουν μια «πολιτική λύση» με τους Κούρδους της Συρίας οι οποίοι ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος, στα βορειοανατολικά της χώρας.

«Πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση με τους συμμάχους της Γαλλίας, τους Κούρδους, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως σε αυτήν την πολιτική διαδικασία που ξεκινά σήμερα», είπε ο Γάλλος υπουργός στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Μπαρό ζήτησε επίσης να καταστραφούν τα χημικά όπλα που διέθετε το «εγκληματικό καθεστώς», όπως το χαρακτήρισε, του Μπασάρ αλ Άσαντ. Είπε ότι θα προτρέψει τις νέες αρχές να απευθυνθούν «χωρίς καθυστέρηση» στον διεθνή Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), ώστε με τη συμβολή του να προχωρήσουν στην καταστροφή των αποθεμάτων που υπάρχουν στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

