Κρίσιμη για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και την επόμενη μέρα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών τόσο στη Γάζα και στον Λίβανο, όσο και στη Συρία, θεωρείται η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καταδεικνύει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνεται το μέλλον της Μέσης Ανατολής, καθώς και η δεύτερη φάση της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε το στίγμα των σκέψεών του για τη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη Γάζα, τονίζοντας ότι δεν έχουν εναλλακτική.

