Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Κολομβίας, Χόρχε Λέμους, διαβεβαίωσε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τη CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες παραμένει «εντελώς απρόσκοπτη», παρά τη δημόσια διαμάχη μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο.

Σε σπάνια συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λέμους τόνισε πως οι υπηρεσίες των δύο χωρών συνεργάζονται αρμονικά, διαψεύδοντας φήμες περί ρήξης. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία συνεχίζεται «χέρι-χέρι» στον τομέα των πληροφοριών.

Ο Λέμους ανέφερε ότι φέτος η Κολομβία κατέστρεψε 10.000 παράνομα εργαστήρια κοκαΐνης, με τις σχετικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται συχνά από κοινού με αμερικανικές υπηρεσίες.

Η πολυετής στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ τέθηκε υπό δοκιμασία τον προηγούμενο μήνα, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον για παροχή βοήθειας σε εμπόρους ναρκωτικών. Από την πλευρά του, ο Πέτρο κατήγγειλε «εξωδικαστικές εκτελέσεις» υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και ανακοίνωσε πως η χώρα του δεν θα μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις ΗΠΑ.

Παρά την ένταση, οι δηλώσεις του Λέμους αποτελούν την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών συνεχίζεται απρόσκοπτα. Αρκετοί πρώην αρχηγοί του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών χαρακτήρισαν την απειλή διακοπής της ανταλλαγής πληροφοριών ως «παράλογη» και «άνευ σημασίας».

Ειδικοί είχαν επισημάνει ότι ενδεχόμενη ρήξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ και να ενισχύσει τα καρτέλ. Ο Λέμους επανέλαβε πως η συνεργασία παραμένει σταθερή με όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σημειώνοντας πως «συνεχίζουμε ακριβώς όπως πριν» καθώς «στο τέλος, και οι δύο καταπολεμούμε το εμπόριο ναρκωτικών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

