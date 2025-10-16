Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων του στρατού των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στα τέλη Αυγούστου, ενίσχυσε τη σεναριολογία περί επιχείρησης εναντίον της κυβέρνησης του κράτους της Λατινικής Αμερικής, καθώς οι δυο χώρες έχουν συγκρουσιακή σχέση εδώ και χρόνια.

Επισήμως, η αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη σκοπό είχε να εμποδιστεί η διακίνηση ναρκωτικών προς την αμερικανική επικράτεια.

Ο Τραμπ έχει συχνά χαρακτηρίσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», και τον πρόεδρο Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό αυτού του καρτέλ». Δεν πρόκειται για «νόμιμη κυβέρνηση», επέμεινε.

Στην άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Μαδούρο και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του διατράνωσαν ομόφωνα πως η Βενεζουέλα θα αμυνθεί έναντι οποιουδήποτε «επιτιθέμενου».

Εξάλλου, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, έξι άνθρωποι, ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών, σκοτώθηκαν από αμερικανική επιδρομή σε σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο διακινούσε ναρκωτικά και ότι συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

