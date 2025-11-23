Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει λάβει τελική απόφαση για δράση. Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους αξιωματούχους των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα είναι πιθανώς το πρώτο μέρος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο. Και οι τέσσερις αξιωματούχοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της επικείμενης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Λευκό Οίκο. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τίποτα δεν αποκλείεται

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν απέκλεισε το Σάββατο τίποτα όσον αφορά τη Βενεζουέλα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές σχετικά με τη Βενεζουέλα για να καταπολεμήσει αυτό που έχει περιγράψει ως τον ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Εξετάζεται η ανατροπή του Μαδούρο

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος γιορτάζει τα 63α γενέθλιά του την Κυριακή, εμφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ σε θέατρο του Καράκας για την πρεμιέρα μιας τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του.

Αναστολή πτήσεων

Εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να επιδείξουν προσοχή.

Έξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους προς και από τη Βενεζουέλα, έπειτα από την προειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Τρομοκρατική οργάνωση το Cartel de los Soles

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν τη Δευτέρα το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον υποτιθέμενο ρόλο της στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται του Cartel de los Soles, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χαρακτηρισμός ως τρομοκρατική οργάνωση «προσφέρει μια σειρά από νέες επιλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Tραμπ ανέφερε ότι ο επικείμενος χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Mαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συνεχίσει τις συνομιλίες με την ελπίδα να βρεθεί μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι συνομιλίες θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Σε ετοιμότητα το Gerald R. Ford

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Ναυτικού, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου μαζί με την ομάδα κρούσης του και τουλάχιστον επτά άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών, παρόλο που η συγκεντρωμένη δύναμη υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις ως παράνομες εκτελέσεις αμάχων, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την αυξανόμενη ανησυχία τους ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ανταρτοπόλεμος

Ο αμερικανικός στρατός επισκιάζει τον στρατό της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι αποδυναμωμένος από την έλλειψη εκπαίδευσης, τους χαμηλούς μισθούς και τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Ορισμένοι διοικητές μονάδων έχουν αναγκαστεί να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να τροφοδοτήσουν τα στρατεύματά τους, επειδή οι προμήθειες της κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση του Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση εισβολής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας αντίδρασης τύπου ανταρτοπολέμου, την οποία η κυβέρνηση έχει ονομάσει «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπολέμου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές και έγγραφα σχεδιασμού που χρονολογούνται από πριν από χρόνια.

