Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει να προσθέσει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» το καρτέλ του οποίου, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Η σχετική ενέργεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω έντασης στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, το Cártel de los Soles (καρτέλ των ήλιων), καθώς και άλλες οργανώσεις όπως η Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, χαρακτηρίζονται ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι ΗΠΑ αποδίδουν σε αυτές ευθύνες για τρομοκρατική βία στην αμερικανική ήπειρο και για διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

