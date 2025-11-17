Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε την Κυριακή στο ενδεχόμενο συνομιλιών με το Καράκας, την ώρα που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως πρόκειται να χαρακτηρίσει ως «τρομοκρατική» οργάνωση καρτέλ του οποίου, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Παράλληλα, στην περιοχή της Καραϊβικής κατέφθασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε δηλώσεις του στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, προσθέτοντας πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση Μαδούρο παραμένει στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής, με την Ουάσιγκτον να ενισχύει διαρκώς τη στρατιωτική της ισχύ στην Καραϊβική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.