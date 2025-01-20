Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ο Τζέι Ντι Βανς ορκίστηκε αντιπρόεδρος

Σε ηλικία μόλις 40 ετών, ο Τζ. Ντ. Βανς έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι στο παρελθόν επέκρινε τον Τραμπ

Τζέι Ντι Βανς

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε ο Τζέι Ντι Βανς, πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ηλικία μόλις 40 ετών, ο Τζ. Ντ. Βανς έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι στο παρελθόν επέκρινε τον Τραμπ, ο συντηρητικός γερουσιαστής του Οχάιο έκανε στροφή 180 μοιρών και έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα και της ιδεολογίας MAGA («Make America Great Again»).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

