Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε ο Τζέι Ντι Βανς, πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ηλικία μόλις 40 ετών, ο Τζ. Ντ. Βανς έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Παρότι στο παρελθόν επέκρινε τον Τραμπ, ο συντηρητικός γερουσιαστής του Οχάιο έκανε στροφή 180 μοιρών και έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα και της ιδεολογίας MAGA («Make America Great Again»).
