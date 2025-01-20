Οι Σλοβένοι ετοιμάζονται για το «φαινόμενο Μελάνια»

Η Μελάνια Τραμπ, επιστρέφει στον Λευκό Οίκο. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πολλοί ήταν εκείνοι που ασχολήθηκαν με την καταγωγή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και το γεγονός ότι γεννήθηκε σε ένα χωριό της Σλοβενίας, μιας μικρής σλαβικής χώρας με αυστριακή επιρροή που χωρίστηκε μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Πολλοί Αμερικανοί δεν καλοείδαν την καταγωγή της Μελάνια. Αλλά ούτε και στους Σλοβένους άρεσε η αντίληψη που είχαν για εκείνους οι Αμερικανοί.

«Ο εσφαλμένος χαρακτηρισμός και η παρερμηνεία του λαού μας σίγουρα εξοργίζει όσους από εμάς στη Σλοβενία», είπε στο Politico ο Srečko Ocvirk, δήμαρχος της πόλης της Sevnica.

«Η ποιότητα ζωής και το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας μας δεν παρουσιάστηκε με πραγματικό τρόπο», συνέχισε.

Ο Ocvirk θυμάται πώς, πριν από μια δεκαετία, κινηματογραφικά συνεργεία και ρεπόρτερ από όλο τον κόσμο κατέβηκαν στο γραφικό χωριουδάκι του, πρόθυμοι να αποκαλύψουν ζουμερές ιστορίες για την παιδική ηλικία της Μελάνια που κάποτε ήταν γνωστή ως Melanija Knavs.

Όταν η αναζήτησή τους δεν απέφερε αυτά που θα ήθελαν τότε άρχισαν να ασχολούνται με τις «ιδιαίτερα γυναίκες» με καταγωγή από την Ανατολική Ευρώπη.

Στην πρόσφατα δημοσιευμένη αυτοβιογραφία της, η Μελάνια αμφισβητεί πολλά από αυτά που είχαν γραφτεί για τις γυναίκες των χωρών αυτών. Ενώ η Σλοβενία ​​ήταν μέρος της σοσιαλιστικής ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας, απείχε πολύ από το να μοιάζει με τη Σοβιετική Ένωση όσον αφορά τη ποιότητα ζωής γενικά, τα ατομικά δικαιώματα και τη σχέση της με τη Δύση.

«Η πραγματική ζωή στη Σλοβενία»

Η Σλοβενία ​​ξεχώρισε για τη βιομηχανική και πολιτιστική της ανάπτυξη κατά τη διάρκεια και πριν από τον 20ό αιώνα. Η γενέτειρα της Μελάνια ήταν η πατρίδα των διάσημων κατασκευαστών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ορκίζεται ξανά σήμερα, για τη δεύτερη θητεία του, το αρχικό σοκ για το ποια είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και από που κατάγεται έχει πλέον καταλαγιάσει. «Το ρεπορτάζ έχει γίνει πολύ πιο ισορροπημένο και κατά κάποιο τρόπο, οι δημοσιογράφοι και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης φαίνεται να έχουν επιτέλους καλύψει την πραγματική ζωή στη Σλοβενία», είπε ο Srečko Ocvirk.

Παρά την οργή τους, οι κάτοικοι της «Sevnica είναι χαρούμενοι για» την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, είπε. «Αντιλαμβανόμαστε [την επιστροφή της Μελάνια στον Λευκό Οίκο] με ικανοποίηση και περηφάνια, πάνω από όλα, εκείνους τους πολίτες που γνωρίζουν την οικογένεια Knavs και είναι φίλοι τους», κατέληξε.

Ο Σλοβένος σκηνοθέτης Jurij Gruden ένιωσε επίσης το «φαινόμενο Μελάνια» όταν αποφάσισε να κάνει το πρώτο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την Πρώτη Κυρία. Παραδέχεται ότι δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη ζωή της μέχρι που οι ξένοι συνάδελφοι του τόνισαν ότι αυτή ήταν μια μοναδική στιγμή για την πατρίδα του - μια στιγμή που αξίζει να τεκμηριωθεί.

«Κατά τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, έμαθα επίσης τι σημαίνει να είσαι μέρος του οικοσυστήματος Τραμπ από την άποψη της προσοχής, αλλά και κατά καιρούς την άμεση και αυτόματη καταδίκη που προκαλεί, ακόμα και όταν κάνεις απλώς ένα ντοκιμαντέρ» είπε.

Οι αντιδράσεις των συναδέλφων και άλλων ήταν σκληρές όταν τους είπε πάνω σε τι δουλεύει. «Η πόλωση ήταν τρελά ισχυρή», εξήγησε ο Gruden.

«Είναι δύσκολο να κάνεις μια ορθολογική συζήτηση, ανεξάρτητα από το σε ποια πλευρά του πολιτικού φάσματος ανήκεις», είπε.

«Μια άτυπη Σλοβένα»

Τόσο ο Gruden όσο και ο Ocvirk τόνισαν ότι το ενδιαφέρον τους ή η υποστήριξή τους για τη Μελάνια Τραμπ δεν ήταν πολιτική υποστήριξη. Ωστόσο, τα συναισθήματα των Σλοβένων είναι κάπως ανάμεικτα απέναντι στη Μελάνια.

«Οι αντιδράσεις απέναντι στη Μελάνια είναι ακόμα κάπως ανάμεικτες. Κάποιοι στη Σλοβενία ​​δεν τη συμπαθούν γιατί φαίνεται να μη δείχνει σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον για την ίδια τη χώρα της και δεν την έχει επισκεφτεί εδώ και πολλά χρόνια», εξήγησε ο Gruden. «Αυτό την κάνει μια άτυπη Σλοβένα». Παρά το γεγονός ότι τόσο η Μελάνια όσο και ο γιος της, Μπάρον, μιλούν σλοβενικά και έχουν την υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, είναι επίσης η πρώτη Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία που είναι πολίτης της ΕΕ.

Τελικά, η απλοϊκή κάλυψη του παρελθόντος της θα μπορούσε κανείς να την συνοψίσει στην κλασική αμερικανική αδιαφορία για την πολυπλοκότητα - και τις αντιφάσεις - της γηραιάς ηπείρου.

Πηγή: skai.gr

