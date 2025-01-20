Ερντογάν: Εύχομαι η δεύτερη θητεία του Τραμπ να είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα

«Η συνέχιση της φιλίας μας με τον κ. Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είχα μια συνομιλία μαζί του την επόμενη μέρα που κέρδισε τις εκλογές», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ερωτηθείς σχετικά μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε «η δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ να είναι ευοίωνη για όλη την ανθρωπότητα» και έδωσε έμφαση στη δήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ ότι θα τερματίσει τον πόλεμο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε τις επαφές μας μαζί του και εφόσον επιμένει πως θα τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μαζί με το καθήκον που θα αναλάβει σήμερα, εμείς, ως Τουρκία, φυσικά θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται σε αυτό το θέμα, επειδή δεν είμαστε υπέρ των πολέμων στον κόσμο, ως Tουρκία είμαστε υπέρ της ειρήνης».

«Με αυτήν την ειρήνη, πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η αλληλεγγύη των χωρών μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με πόλεμο και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατό».

«Τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί με πόλεμο. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό. Ας ελπίσουμε ότι θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στις συναντήσεις μας με τον κ. Τραμπ και θα κάνουμε τα βήματά μας ανάλογα. Εύχομαι η δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ να είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

