Ντόναλντ Τραμπ: «Με έχει απογοητεύσει ο Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους χειρισμούς του Πούτιν. «Με έχει απογοητεύσει. Με έχει απογοητεύσει πραγματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Είπε, επίσης, πως υπολόγιζε ότι ο πόλεμος θα είχε τελειώσει μέχρι σήμερα και πως έπεσε έξω στους υπολογισμούς του, καθώς είναι πιο περίπλοκος απ' ότι φανταζόταν.

Αντιθέτως, εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Στάρμερ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάνει καταπληκτική δουλειά.

Στάρμερ: Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ είναι έτοιμες να καθορίσουν και «αυτόν τον αιώνα»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αφού καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι υπάρχει ένας μοναδικός δεσμός μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ο οποίος ενισχύεται τώρα περαιτέρω καθώς οι δύο χώρες ανανέωσαν την ιδιαίτερη σχέση τους, προσθέτοντας ότι μετά την άμυνα και το εμπόριο πλέον καθίστανται κορυφαίοι εταίροι και στον τομέα της επιστήμης.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες να καθορίσουν μαζί «αυτόν τον αιώνα, όπως ακριβώς έκαναν και με τον προηγούμενο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η τεχνολογική συνεργασία που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών «έχει τη δύναμη να αλλάξει ζωές», προσθέτοντας ότι «θα μας κάνει πλουσιότερους και πιο ελεύθερους».



Πρόσθεσε ακόμη ότι οι νέες επενδύσεις που υπέγραψε με τον Αμερικανό πρόεδρο στον τομέα της τεχνολογίας «σπάνε κάθε ρεκόρ», σημειώνοντας ότι αναμένεται να δημιουργήσουν 15.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Κιρ Στάρμερ πρόσθεσε ακόμη ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ θέματα άμυνας, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ιδιαίτερης σχέσης των δύο χωρών.

«Τώρα, καθώς αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες, θα άρουμε τα εμπόδια στη συνεργασία μας πάνω σε νέες αμυντικές τεχνολογίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στους τομείς της άμυνας και της ασφάλεια, αλλά και για την «επιδίωξη της ειρήνης».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι συνεργάζονται για να τερματιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή στη Μέση Ανατολή και, τελικά, να επιτευχθεί ειρήνη ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Στάρμερ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πλέον δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, με τον κόσμο να γίνεται μάρτυρας «ακόμα περισσότερης αιματοχυσίας».

Τόνισε ότι οι ενέργειες του Πούτιν δεν είναι ενέργειες κάποιου που επιδιώκει την ειρήνη και πρόσθεσε ότι απαιτείται να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στον Ρώσο πρόεδρος προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, σημείωσε ότι «ηγείται» της προσπάθειας για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι απαιτείται «πραγματιστική προσέγγιση» και ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι την πλήρη απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη λέγοντας πως η πολιτική του «drill baby drill» (ελεύθερη μετάφραση: «κάνε όσες γεωτρήσεις μπορείς») βοήθησε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ενώ πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μεγάλο πλεονέκτημα στα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να επανακτήσει τη στρατιωτική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν, λέγοντας ότι είναι «μόλις μία ώρα μακριά» από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικά όπλα.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν θα είχε συμβεί αν ήταν πρόεδρος και υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του σταμάτησε επτά πολέμους. Τόνισε ότι ο ίδιος αισθάνεται υποχρέωση να βρει λύση, αν και ισχυρίστηκε πως ο πόλεμος δεν επηρεάζει τις ΗΠΑ. Ο Στάρμερ από την πλευρά του δήλωσε ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση στον Πούτιν, επισημαίνοντας ότι μόνο υπό αμερικανική πίεση έχει δείξει διάθεση να υποχωρήσει.

Τέλος, σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, ο Τραμπ είπε ότι είδε εκατομμύρια ανθρώπους να μπαίνουν ανεξέλεγκτα στη Βρετανία, κάτι που, όπως είπε, καταστρέφει χώρες εκ των έσω, παρομοιάζοντας την κατάσταση με τις ΗΠΑ.

Διάσταση απόψεων γύρω από την Παλαιστίνη

Οι δύο ηγέτες κινήθηκαν προσεκτικά γύρω από το ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους. Ο Στάρμερ σημείωσε ότι το ζήτημα χρειάζεται να εξεταστεί, αποφεύγοντας να φανεί επικριτικός. Ο Τραμπ τόνισε πως διαφωνεί με το Βρετανό πρωθυπουργό, δίνοντας έμφαση κυρίως στους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.