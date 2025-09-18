Ο πρώτος παράτυπος μετανάστης απελάθηκε από την Αγγλία στη Γαλλία, στο πλαίσιο της συμφωνίας ασύλου που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.

Ο άνδρας, που διέσχισε τη Μάγχη με μικρό σκάφος τον Αύγουστο, απελάθηκε με εμπορική πτήση. Σύμφωνα με το σχέδιο «ένας μέσα, ένας έξω», που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, μπορεί να ανταλλαγεί με έναν αιτούντα άσυλο, ο οποίος δεν έχει περάσει ποτέ τη Μάγχη και διαθέτει αποδεδειγμένα δεσμό με τη Βρετανία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πτήσεις αυτήν και την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι πρώτες αφίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της νέας νόμιμης οδού αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η απέλαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε όταν δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανέβαλε προσωρινά την απομάκρυνση άλλου μετανάστη ώστε να εξεταστεί εάν ήταν θύμα σύγχρονης δουλείας.

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό πρώτο βήμα για την ασφάλεια των συνόρων μας και τόνισε πως στέλνει το μήνυμα σε όσους διασχίζουν με μικρά σκάφη. «Αν μπείτε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα επιδιώξουμε την απέλασή σας», δήλωσε.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν περάσει τη Μάγχη με μικρά σκάφη από τότε που το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευτεί να συντρίψει τα κυκλώματα διακίνησης, έπειτα από την εκλογική ήττα του προκατόχου του, Ρίσι Σούνακ, που αποδόθηκε εν μέρει στην αποτυχία να σταματήσει τις βάρκες.

Το Παρίσι σχεδιάζει επίσης να περιορίσει τις θαλάσσιες διελεύσεις αλλάζοντας τους κανόνες για την αναχαίτιση σκαφών στη θάλασσα.

