Επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ έγιναν δεκτοί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη μέγιστη λαμπρότητα. Περίπου 120 άλογα και 1.300 μέλη του βρετανικού στρατού συμμετείχαν στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα τελετή υποδοχής ξένου ηγέτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Το πρόγραμμα, που περιλάμβανε στρατιωτικές πομπές, βόλτα με άμαξα, αεροπορική επίδειξη και κατάθεση στεφάνου στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ, σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην αγάπη του Αμερικανού προέδρου για τη βασιλική οικογένεια και να υπενθυμίσει τη μακρά ιστορία της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από τον Φεβρουάριο, όταν ο Κιρ Στάρμερ παρέδωσε προσωπικά τη γραπτή πρόσκληση του Βασιλιά στον Τραμπ στο οβάλ γραφείο, οι Βρετανοί αξιωματούχοι σχεδίαζαν κάθε λεπτομέρεια της δεύτερης αυτής κρατικής επίσκεψης.

Η επιχείρηση γοητείας από τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, μαζί με τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, φαίνεται πως κύλησε ομαλά και συνεπώς το βασιλικό μέρος της επίσκεψης στέφθηκε με επιτυχία.

Για την Ντάουνινγκ Στριτ, ωστόσο, σήμερα είναι η ημέρα της «κρίσης». Ο πρωθυπουργός θα φιλοξενήσει τον Τραμπ στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς και μετά από μια σύντομη διμερή συνάντηση, μια περιήγηση στα αρχεία του Ουίνστον Τσόρτσιλ και ένα επιχειρηματικό γεύμα υπό την υπουργό οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ο Τραμπ και ο Στάρμερ πρόκειται να παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου.

Μόνο τότε θα φανεί αν η βασιλική γοητεία απέφερε πραγματικά πολιτικά οφέλη.

Δύο τομείς θα μπορούσαν να προκαλέσουν τριγμούς: Εμπόριο και διεθνείς εξελίξεις.

Ήδη από την Τετάρτη, η βιομηχανία χάλυβα του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε την «απογοήτευσή» της για την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να παγώσει τα σχέδια για την κατάργηση των αμερικανικών δασμών στις εξαγωγές του μετάλλου.

Αν και η βρετανική πλευρά πανηγυρίζει την υπογραφή μιας μεγάλης συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, που περιλαμβάνει νέες επενδύσεις στη χώρα και στενότερη συνεργασία με τη Σίλικον Βάλεϊ σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση της διαμάχης για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ένα σημείο στο οποίο οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικές θέσεις είναι οι εξελίξεις στην περιοχή της Γάζας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τον Στάρμερ θα μπορούσε να έρθει ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την αναχώρηση του Τραμπ. Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά σε αυτή την ιδέα.

Την ίδια ώρα, η επίσκεψη σκιάζεται από το σκάνδαλο Έπσταϊν. Το θέμα ενδέχεται να τεθεί στη συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών λόγω της πρόσφατης απόλυσης του Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, εξαιτίας των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ελπίζει ότι η καλή διάθεση θα διατηρηθεί και την Πέμπτη, με τελικό στόχο ο Τραμπ να αναχωρήσει παραμένοντας θετικά προσκείμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

