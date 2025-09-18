Με ένα μεγαλοπρεπές δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ έκλεισε χθες το βράδυ η πρώτη ημέρα της δεύτερης κρατικής επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσκεκλημένοι ήταν 160 άτομα κυρίως μέλη της βασιλικής οικογένειας, Βρετανοί πολιτικοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι που συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ.

Πρόεδρος και βασιλιάς κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον, κάνοντας αμφότεροι λόγο για τη «φιλία» μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα, κατά την ομιλία του, ο Βασιλιάς Κάρολος χειροκρότησε την «ειδική σχέση» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες είναι «οι πιο στενοί συγγενείς».

Μέσα σε αυτό το κλίμα και αστειευόμενος, ο Βρετανός μονάρχης αναφέρθηκε και στους δεσμούς του επιχειρηματία Τραμπ με τη Σκωτία.

King Charles makes Donald Trump golf joke during banquet speech https://t.co/6b5CAwYQSL pic.twitter.com/ixqr7FjRhh — The Independent (@Independent) September 18, 2025

«Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για την υπερηφάνειά σας για τις βρετανικές σας ρίζες. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο έχετε πατήσει το πόδι σας σε βρετανικό έδαφος δύο φορές μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρει αρκετά υπέροχα γήπεδα γκολφ!» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέχει δύο θέρετρα γκολφ στη Σκωτία, ανοίγοντας ένα στο Αμπερντίνσαϊρ τον Ιούλιο.

Η μητέρα του ήταν η Σκωτσεζικής καταγωγής φιλάνθρωπος και socialite, Μαίρη Αν Μακλέοντ.

