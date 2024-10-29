Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν είμαι ναζιστής»

«Δεν είμαι ναζιστής, είμαι το αντίθετο του ναζιστή», διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια, έπειτα από αρκετές ημέρες πολεμικής με αφορμή σχόλιο που φέρεται να είχε κάνει στο παρελθόν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην προσωπάρχης (γενικός γραμματέας) της αμερικανικής προεδρίας, ο στρατηγός ε.α. Τζον Κέλι, έκρινε σε συνέντευξή του πριν από μερικές ημέρες ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους εμπίπτει στον ορισμό του φασίστα, κατηγορία που επανέλαβε η Δημοκρατική αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις. Σύμφωνα με τον κ. Κέλι, ο πρώην πρόεδρος του είχε πει ότι ο ναζιστής δικτάτορας Αδόλφος Χίτλερ «έκανε και καλά πράγματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.