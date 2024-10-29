Εκτέλεση Ιρανογερμανού: Το Βερολίνο καταδικάζει το «απάνθρωπο καθεστώς» της Τεχεράνης

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας καταδίκασε χθες Δευτέρα το «απάνθρωπο καθεστώς» του Ιράν, μετά την εκτέλεση του γερμανού αντιφρονούντα ιρανικής καταγωγής Τζαμσίντ Σαρμάντ, 69 ετών.

«Η δολοφονία του Τζαμσίντ Σαρμάντ δείχνει τι είδους απάνθρωπο καθεστώς κυβερνά στην Τεχεράνη: ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί τον θάνατο εναντίον της νεολαίας του, του ίδιου του πληθυσμού του και ξένων υπηκόων», έκρινε η Ανναλένα Μπέρμποκ, προσθέτοντας πως το Βερολίνο είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι «η εκτέλεση γερμανού υπηκόου θα είχε σοβαρές συνέπειες».

«Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός πως κανένας δεν είναι ασφαλής υπό τη νέα κυβέρνηση», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο.

Η κυρία Μπέρμποκ εξέφρασε την «εγκάρδια συμπάθειά» της στην οικογένεια του Τζαμσίντ Σαρμάντ, με την οποία «βρισκόμασταν πάντα σε στενή επαφή».

Σημείωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση είχε κάνει έντονα διαβήματα για την υπόθεση Σαρμάντ, με τη γερμανική πρεσβεία στην Τεχεράνη να εργάζεται «ακούραστα» υπέρ του και ομάδες υψηλού επιπέδου να στέλνονται επανειλημμένα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Τζαμσίντ Σαρμάντ κρίθηκε ένοχος στη δίκη του με την κατηγορία πως είχε διαδραματίσει ρόλο σε βομβιστική επίθεση το 2008 με στόχο τζαμί στην πόλη Σιράζ (νότια), η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 300, κατηγορία που απέρριπτε κατηγορηματικά η οικογένειά του.

Η οικογένεια διατράνωνε την αθωότητά του και τόνισε πως συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές τον Αύγουστο του 2020, ενώ διερχόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κατά την άποψη της κυρίας Μπέρμποκ, ο Τζαμσίντ Σαρμάντ «απήχθη στο Ντουμπάι και μεταφέρθηκε στο Ιράν, όπου φυλακίστηκε για δίκη χωρίς να έχει δίκαιη δίκη και τώρα δολοφονήθηκε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.