Λίβανος: Τουλάχιστον 60 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον εξήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, κατά νεότερο, «μη οριστικό» απολογισμό του λιβανικού υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναφέρεται στα πλήγματα σε 12 κοινότητες του νομού Μπααλμπέκ και της κοιλάδας Μπεκάα, οχυρά της Χεζμπολά.

Ανάμεσα στα θύματα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον δύο παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η «πιο βίαιη» στον Μπααλμπέκ από το ξέσπασμα του πολέμου τον Σεπτέμβριο, ανέφερε μέσω X ο νομάρχης του Μπασίρ Χοντρ.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, η λανθάνουσα σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά μεταμορφώθηκε σε ανοικτό πόλεμο, με τον ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει καθημερινά προπύργια του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Το υπουργείο Υγείας δημοσιοποίησε χθες βράδυ απολογισμούς θυμάτων των ισραηλινών πληγμάτων σε διάφορες κοινότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Οι επιχειρήσεις» έρευνας και διάσωσης «συνεχίζονται (...) στα συντρίμμια» κτιρίων σε χωριά που επλήγησαν στους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Καταμέτρησε «εξήντα μάρτυρες και 58 τραυματίες» κι ο απολογισμός αυτός είναι ακόμη «μη οριστικός», μετά τις «επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στον Μπααλμπέκ-Χερμέλ και στην Μπεκάα».

Σύμφωνα με το υπουργείο, επιδρομή στο χωριό Αλ Άλακ σκότωσε 16 ανθρώπους, άλλη στο χωριό αλ Χαφίρ σκότωσε 10, ενώ πλήγμα στον τομέα Ραμ σκότωσε 9.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην κοινότητα Μποντάι. Δεύτερο παιδί σκοτώθηκε σε «επιδρομή του ισραηλινού εχθρού» στην κοινότητα Μπριτάλ.

Δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από πλευράς ισραηλινού στρατού προτού βομβαρδιστούν πολλές από αυτές τις κοινότητες. Γενικά, στο ανατολικό τμήμα της λιβανικής επικράτειας, που γειτονεύει με τη Συρία, δεν γίνονται τέτοιες προειδοποιήσεις.

Νέοι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν επίσης χθες στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Με βάση τον προσωρινό απολογισμό, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο έχουν σκοτώσει πάνω από 1.700 ανθρώπους από την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα δεδομένα του λιβανικού υπουργείου Υγείας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

