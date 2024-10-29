Γερμανία και Βρετανία καταδικάζουν την απαγόρευση λειτουργίας της UNRWA από την ισραηλινή Βουλή

Βρετανία και Γερμανία επέκριναν την υπερψήφιση από το ισραηλινό κοινοβούλιο του νόμου που απαγορεύει τη δράση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στο Ισραήλ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί σοβαρά» ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην ανακοίνωσή του. «Αυτός ο νόμος μπορεί να καταστήσει αδύνατη την ουσιαστική δουλειά της UNRWA για τους Παλαιστίνιους, να θέσει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και την παροχή των κρίσιμων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης στη Δυτική Όχθη» ανέφερε.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι «απλώς απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική βοήθεια, Λουίζ Άμτσμπεργκ, δήλωσε επίσης ότι η απόφαση «καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη δουλειά της UNRWA στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (…) θέτοντας σε κίνδυνο την ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους».

Η Άμτσμπεργκ υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του ισραηλινού νόμου στην παρούσα μορφή του θα ήταν «ένα δυσοίωνο βήμα» και ότι «οι προσπάθειές μας για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή θα παρεμποδίζονταν».

«Η ισραηλινή ενέργεια εναντίον ενός οργανισμού που έχει εντολή από τον ΟΗΕ και επιτελεί ουσιαστικό έργο από το 1950 είναι μια επικίνδυνη ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή συνεργασία», πρόσθεσε η Επίτροπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

