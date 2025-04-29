Ήταν «100 πολύ ξεχωριστές μέρες», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα Truth Social και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους Danielle Alvarez και Paul Perez για το αφιέρωμα που του ετοίμασαν στο Fox & Friends για την ολοκλήρωση των 100 πρώτων ημερών της δεύτερης θητείας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει προκαλέσει αίσθηση με τη σαρωτική του στρατηγική και τις επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις του για αλλαγές, έδωσε μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης για τις πρώτες μέρες διακυβέρνησής του στο «The Atlantic», τονίζοντας ότι «Κυβερνώ τη χώρα μου και τον κόσμο». Συγκεκριμένα, απαντώντας στην ερώτηση του πώς διαφέρει η πρώτη θητεία από τη δεύτερη ο Τραμπ ανέφερε: «Την πρώτη φορά, είχα δύο πράγματα να κάνω — να διοικήσω τη χώρα και να επιβιώσω· είχα όλους αυτούς τους διεφθαρμένους τύπους. Αλλά στη δεύτερη θητεία μου, εγώ διοικώ τη χώρα και τον κόσμο».

Το εν λόγω περιοδικό είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο, Signalgate, δηλαδή το ότι ο Υπουργός Άμυνας προσέθεσε σε απόρρητες συνομιλίες στην εφαρμογή Signal έναν δημοσιογράφο και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τη σύζυγό του και τον αδερφό του.

«Κάνω αυτή τη συνέντευξη από περιέργεια και ως ανταγωνισμό με τον εαυτό μου, για να δω αν είναι δυνατόν το The Atlantic να είναι ‘ειλικρινές’», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την εβδομάδα πριν τη συνάντηση.

Ο Τραμπ έσπασε ρεκόρ κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, υπογράφοντας περισσότερα από 140 εκτελεστικά διατάγματα για να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους και να επιδιώξει την τιμωρία των πολιτικών του αντιπάλων.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η παρέμβασή του καθυστέρησε την προέλαση της Ρωσίας, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ρόλο του προέδρου Ζελένσκι.

Αναλυτικά αναφέρθηκε:

Τραμπ: Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που κάνω είναι καλό για τη χώρα, καλό για τους ανθρώπους, καλό για την ανθρωπότητα. Όπως μόλις ακούσατε, ήμουν μόλις με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και ξεχωριστά, απ' έξω, είναι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Είχαμε επίσης τον πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ πριν από λίγα λεπτά: τον Στόλτενμπεργκ. Υπέροχος τύπος. Και οι δύο καταπληκτικοί άνθρωποι. Και έκαναν μια δήλωση. Είπαν: «Αν δεν τελειώσει τώρα αυτός ο πόλεμος, δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα συνεχιστεί για πάντα και άνθρωποι θα σκοτώνονται για πολύ καιρό ακόμα». Και, ξέρετε, χάνουν 2.500 ανθρώπους την εβδομάδα. Είναι σχεδόν 5.000 άνθρωποι την εβδομάδα, ως επί το πλείστον Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες. Και αν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό, θα ήταν κάτι σπουδαίο.

Γκόλντμπεργκ: Αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, επειδή το πορτρέτο του Ρόναλντ Ρίγκαν βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ώμο σας.

Τραμπ: Ναι.

Γκόλντμπεργκ: Για 100 χρόνια, οι Αμερικανοί πρόεδροι συμπονούσαν έμφυτα τα μικρότερα έθνη και τους λαούς που έχουν εκφοβιστεί ή καταπιεστεί από τη Ρωσία. Εσείς δεν φαίνεται να έχετε την ίδια έμφυτη συμπάθεια. Δεν είναι μόνο ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Είναι ο Τζίμι Κάρτερ, ο Τζ.Κ.Ε. και ούτω καθεξής. Γιατί δεν φαίνεται να έχετε το ίδιο συναίσθημα για αυτά τα εκφοβισμένα, καταπιεσμένα έθνη που είχε κάθε άλλος Αμερικανός πρόεδρος;

Τραμπ: Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι σώζω αυτό το έθνος. Νομίζω ότι αυτό το έθνος θα συντριβεί πολύ σύντομα. Είναι μια μεγάλη πολεμική μηχανή. Ας το παραδεχτούμε. Και αν δεν ήμουν εγώ - εγώ ήμουν αυτός που τους έδωσα τα Javelin που έριξαν κάτω τα τανκς. Ξέρετε, αυτή η στιγμή με τα τανκς ήταν μια μεγάλη στιγμή, όταν τα τανκς κόλλησαν στη λάσπη, και τους έδωσα τεράστιο αριθμό Javelin. Αυτά είναι τα αντιαρματικά πυροβόλα. Και εξουδετέρωσαν όλα αυτά τα τανκς όταν πιάστηκαν στη λάσπη. Ξέρετε, αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή γιατί, αν είχαν μπει αυτά τα τανκς, ήταν 71 μίλια έξω από το Κίεβο και επρόκειτο να καταλάβουν το Κίεβο. Αυτό ήταν το τέλος του πολέμου. Θα είχε τελειώσει σε μια μέρα.

Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που συνεχίστηκε. Τώρα, θα μπορούσα επίσης να υποστηρίξω ότι είναι κρίμα που συνεχίστηκε, επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν σε αυτόν τον πόλεμο από ό,τι αναφέρεται. Όχι μόνο στρατιώτες. Είναι πολλοί στρατιώτες, αλλά είναι και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και, ξέρετε, μπορώ πραγματικά να υποστηρίξω ότι ήμουν πολύ καλός επειδή σώζω αυτή τη χώρα. Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας - ένας πολύ σεβαστός άνθρωπος - λέει ότι αν ο Πρόεδρος Τραμπ δεν εμπλεκόταν, αυτός ο πόλεμος δεν θα τελείωνε ποτέ. Νομίζω ότι προσφέρω μεγάλη υπηρεσία στην Ουκρανία. Το πιστεύω αυτό.

Γκόλντμπεργκ: Οι Ουκρανοί δεν το πιστεύουν αυτό, ωστόσο.

Τραμπ: Λοιπόν, δεν το κάνουν επειδή έχουν αρκετά καλή δημοσιότητα. Κοιτάξτε, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος. Δεν θα είχε συμβεί ποτέ, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια.

«Signalgate»

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την πολιτική του απέναντι σε αντιπάλους και επικριτές, αναφερόμενος στην ανάγκη για «αντεπίθεση» και δικαιοσύνη. Σχετικά με το σκάνδαλο «Signalgate», δήλωσε ότι το περιοδικό The Atlantic ήταν «κάπως πιο επιτυχημένο» με αυτό το θέμα, υπονοώντας ότι η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν υπερβολική.

«Τραμπ: Ο Πιτ πέρασε δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Νομίζω ότι είναι έξυπνος τύπος. Είναι ταλαντούχος τύπος. Έχει πολλή ενέργεια. Έχει δεχθεί μεγάλη πίεση από αυτό, πάρα πολύ. Αλλά είχα μια συζήτηση μαζί του, μια θετική συζήτηση».

Σενάρια για τρίτη θητεία

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της συνέντευξης ήταν η ερώτηση για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο – κάτι που απαγορεύει ρητά το αμερικανικό Σύνταγμα. Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν έχει ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει τη νομιμότητα μιας τέτοιας υποψηφιότητας, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

«Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο σοκ, έτσι δεν είναι;» είπε γελώντας. «Ίσως απλώς προσπαθώ να προκαλέσω σοκ». Αν και υπογράμμισε ότι δεν είναι κάτι που επιδιώκει, παραδέχθηκε πως «θα ήταν πολύ δύσκολο». Πριν από λίγες εβδομάδες, ωστόσο, είχε δηλώσει ότι «δεν αστειεύεται» για μια τρίτη θητεία.

Θέση για τις απελάσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για την πολιτική της κυβέρνησής του όσον αφορά την απέλαση μεταναστών χωρίς τη δέουσα νομική διαδικασία – με τον κίνδυνο να απελαθούν κατά λάθος ακόμη και νόμιμοι κάτοικοι ή Αμερικανοί πολίτες. Παρά τις επικρίσεις, υπερασπίστηκε την προσέγγισή του, δηλώνοντας:

«Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τίποτα δεν θα είναι ποτέ τέλειο σε αυτόν τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.